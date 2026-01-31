Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video…

Edwards, çok sayıda cinsel istismar kurbanının mahremiyetinin ihlal edildiğini öne sürerek, Adalet Bakanlığı'nın kurbanların tam listesine sahip olduğunu ve bu eksikliklerin hata eseri olamayacağını iddia etti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan Epstein dosyalarına erişim sağlamak isteyen kullanıcılardan, 18 yaş üstünde olduklarını doğrulamaları talep ediliyor.

TİCARET BAKANI LUTNİCK'İN DAVET E-POSTASI

Yeni yayınlanan milyonlarca belge arasında dikkat çeken bir diğer detay ise ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile ilgili oldu.

Belgelerde yer alan bir e-postaya göre Lutnick, 2015 yılında Jeffrey Epstein'i, dönemin ABD Başkanı adayı Hillary Clinton için düzenlenen bir bağış etkinliğine davet etti. Davetin, Epstein'in asistanı üzerinden yapıldığı görüldü.