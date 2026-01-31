Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video…
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'e ilişkin milyonlarca belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Dosyalarda Elon Musk'ın Epstein'e Karayipler'deki adaya ne zaman gideceklerini sorduğu e-postalar yer alırken, Trump'ın korunmadığı özellikle vurgulandı. Kurban avukatları ise redaksiyonların yetersiz olduğunu savundu.
ABD Adalet Bakanlığı, cinsel istismar ve reşit olmayan kız çocuklarının fuhşa zorlanması suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin videoyu kamuoyuna açtı. Yayınlanan yeni belgelerde, milyarder iş insanı Elon Musk'ın 2013 yılında Epstein'e Karayipler'deki adaya ne zaman gideceklerini sorduğu e-postalar dikkat çekerken, dosyaların açıklanma süreci ve kapsamı ABD'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
ADALET BAKANLIĞI'NDAN TARİHİ AÇIKLAMA
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, bugün Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında Epstein dosyalarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Blanche, şeffaflık yasası kapsamında Epstein'e ilişkin milyonlarca belgenin kamuoyuna sunulduğunu belirterek, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.
Blanche, dosyaların hazırlanması sürecinde hukukçular ve uzmanlardan oluşan 500'den fazla profesyonelin gece gündüz çalıştığını söyledi.
180 BİN FOTOĞRAF VE 2 BİN VİDEO NE İÇERİYOR?
Adalet Bakan Yardımcısı Blanche, paylaşılan 2 bin video ve 180 bin fotoğrafın, yalnızca Epstein tarafından değil, çevresindeki kişiler tarafından çekilen ve kaydedilen materyalleri de kapsadığını belirtti.
Blanche ayrıca, dosyalarda şu içeriklerin redakte edildiğini açıkladı:
Kurbanların teşhis edilmesini sağlayacak veriler
Tıbbi bilgiler
Çocuk istismarı içeren materyaller
Devam eden soruşturmalara zarar verebilecek unsurlar
KADINLARIN YÜZLERİ GİZLENDİ, ERKEKLERİN GİZLENMEDİ
Blanche, redaksiyon sürecine ilişkin dikkat çeken bir detayı da paylaştı. Buna göre:
Ghislaine Maxwell hariç tüm kadınların yüzleri gizlendi
Hiçbir erkeğin yüzü gizlenmedi
Bu tercih, kamuoyunda yeni bir tartışmanın da önünü açtı.
"BAŞKAN TRUMP'I KORUMADIK"
Basın toplantısında Blanche'a, Epstein ile geçmişte dostluk ilişkisi olduğu bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın korunup korunmadığı da soruldu.
Blanche, bu iddialara net bir yanıt vererek şunları söyledi:
"Şeffaflık yasasına tamamen riayet ettik. Başkan Trump'ı korumadık. Kimseyi korumadık ve korumuyoruz."
Blanche ayrıca, Trump'ın dosyaların şeffaf bir şekilde yayınlanması talimatını verdiğini, ABD Kongresi üyelerinin ise dosyaların redakte edilmemiş halini görüntüleyebildiğini ifade etti.
Dosyaların yayınlanmasındaki gecikmenin ise kurbanların korunması amacıyla yaşandığını belirtti.