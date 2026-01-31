CANLI YAYIN
Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video…

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'e ilişkin milyonlarca belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Dosyalarda Elon Musk'ın Epstein'e Karayipler'deki adaya ne zaman gideceklerini sorduğu e-postalar yer alırken, Trump'ın korunmadığı özellikle vurgulandı. Kurban avukatları ise redaksiyonların yetersiz olduğunu savundu.

Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video… 1

ABD Adalet Bakanlığı, cinsel istismar ve reşit olmayan kız çocuklarının fuhşa zorlanması suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin videoyu kamuoyuna açtı. Yayınlanan yeni belgelerde, milyarder iş insanı Elon Musk'ın 2013 yılında Epstein'e Karayipler'deki adaya ne zaman gideceklerini sorduğu e-postalar dikkat çekerken, dosyaların açıklanma süreci ve kapsamı ABD'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video… 2

ADALET BAKANLIĞI'NDAN TARİHİ AÇIKLAMA

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, bugün Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında Epstein dosyalarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Blanche, şeffaflık yasası kapsamında Epstein'e ilişkin milyonlarca belgenin kamuoyuna sunulduğunu belirterek, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Blanche, dosyaların hazırlanması sürecinde hukukçular ve uzmanlardan oluşan 500'den fazla profesyonelin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video… 3

180 BİN FOTOĞRAF VE 2 BİN VİDEO NE İÇERİYOR?

Adalet Bakan Yardımcısı Blanche, paylaşılan 2 bin video ve 180 bin fotoğrafın, yalnızca Epstein tarafından değil, çevresindeki kişiler tarafından çekilen ve kaydedilen materyalleri de kapsadığını belirtti.

Blanche ayrıca, dosyalarda şu içeriklerin redakte edildiğini açıkladı:

Kurbanların teşhis edilmesini sağlayacak veriler

Tıbbi bilgiler

Çocuk istismarı içeren materyaller

Devam eden soruşturmalara zarar verebilecek unsurlar

Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video… 4

KADINLARIN YÜZLERİ GİZLENDİ, ERKEKLERİN GİZLENMEDİ

Blanche, redaksiyon sürecine ilişkin dikkat çeken bir detayı da paylaştı. Buna göre:

Ghislaine Maxwell hariç tüm kadınların yüzleri gizlendi

Hiçbir erkeğin yüzü gizlenmedi

Bu tercih, kamuoyunda yeni bir tartışmanın da önünü açtı.

Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video… 5

"BAŞKAN TRUMP'I KORUMADIK"

Basın toplantısında Blanche'a, Epstein ile geçmişte dostluk ilişkisi olduğu bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın korunup korunmadığı da soruldu.

Blanche, bu iddialara net bir yanıt vererek şunları söyledi:

"Şeffaflık yasasına tamamen riayet ettik. Başkan Trump'ı korumadık. Kimseyi korumadık ve korumuyoruz."

Blanche ayrıca, Trump'ın dosyaların şeffaf bir şekilde yayınlanması talimatını verdiğini, ABD Kongresi üyelerinin ise dosyaların redakte edilmemiş halini görüntüleyebildiğini ifade etti.

Dosyaların yayınlanmasındaki gecikmenin ise kurbanların korunması amacıyla yaşandığını belirtti.

Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video… 6

KURBAN AVUKATINDAN SERT TEPKİ: "MAHREMİYET İHLALİ VAR"

Jeffrey Epstein'in onlarca istismar kurbanının avukatlığını üstlenen hukukçu Bradley Edwards, yayınlanan dosyalardaki redaksiyonların yetersiz olduğunu savundu.

Edwards, çok sayıda cinsel istismar kurbanının mahremiyetinin ihlal edildiğini öne sürerek, Adalet Bakanlığı'nın kurbanların tam listesine sahip olduğunu ve bu eksikliklerin hata eseri olamayacağını iddia etti.

Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video… 7

BELGELER İÇİN 18 YAŞ DOĞRULAMASI ŞARTI

ABD Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan Epstein dosyalarına erişim sağlamak isteyen kullanıcılardan, 18 yaş üstünde olduklarını doğrulamaları talep ediliyor.

Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video… 8

TİCARET BAKANI LUTNİCK'İN DAVET E-POSTASI

Yeni yayınlanan milyonlarca belge arasında dikkat çeken bir diğer detay ise ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile ilgili oldu.

Belgelerde yer alan bir e-postaya göre Lutnick, 2015 yılında Jeffrey Epstein'i, dönemin ABD Başkanı adayı Hillary Clinton için düzenlenen bir bağış etkinliğine davet etti. Davetin, Epstein'in asistanı üzerinden yapıldığı görüldü.

Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video… 9

MUSK'IN "ADAYA NE ZAMAN GİDELİM?" MESAJI

Dosyalardaki en çarpıcı belgelerden biri ise Elon Musk'a ait e-postalar oldu.

13 Aralık 2013 tarihli bir e-postada Musk'ın Epstein'e şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Tatilde İngiltere Virjin Adaları yakınlarında Saint Barthelemy Adası'nda olacağım. Ne zaman müsait olursun?"

Epstein'in iki gün sonra verdiği yanıtta, "Senin için her zaman yerimiz var" ifadelerini kullandığı, yazışmaların devamında ise Musk'ın, "Ayın 2'sinde adaya ne zaman gidelim?" diye sorduğu ortaya çıktı.

Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video… 10

MUSK DAHA ÖNCE TRUMP'I SUÇLAMIŞTI

Elon Musk, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile yollarının ayrılmasının ardından, Trump'ı Epstein dosyalarını yayınlamamakla suçlamıştı.

Musk, isminin önceki Epstein belgelerinde geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, Epstein'in kendisini adaya davet ettiğini ancak bu daveti reddettiğini savunmuştu.

Epstein dosyasında “Elon Musk” detayı: Adaya ne zaman gidelim? 3,5 milyon belge-180 bin fotoğraf-2 bin video… 11

EPSTEİN 2019'DA CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür aracılık rolü üstlenen Jeffrey Epstein, insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunmuş, ölümünün intihar olduğu açıklanmıştı.

