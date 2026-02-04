CANLI YAYIN
ANALİZ| Batı medeniyeti can çekişiyor! Epstein skandalıyla maske düştü: Dünya hakimiyeti bir avuç sapkının elinde mi?

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Jeffrey Epstein skandalı Batı'nın "insan hakları ve demokrasi" söyleminin arkasındaki karanlık yüzü bir kez daha gözler önüne serdi. Küresel elitleri sarsan dosya, şantaj ağları ve istismar iddialarıyla Batı medeniyetinin ahlaki çöküşünü tartışmaya açtı. Uzmanlar, Epstein davasının bireysel bir suç değil, sistematik bir yozlaşmanın göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.

Jeffrey Epstein skandalı, Batı'nın yıllardır dünyaya pazarladığı 'insan hakları', 'demokrasi' ve 'hukukun üstünlüğü' maskesini yerle bir etti. Milyarderlerin, siyasetçilerin ve kraliyet ailesi üyelerinin adının karıştığı bu karanlık dosya, sadece bireysel bir suç ağını değil, Batı medeniyetinin sistemik bir ahlaki çöküş içinde olduğunu gözler önüne serdi.

ANALİZ| BATI MEDENİYETİNİN ÇÖKÜŞÜ: EPSTEİN SKANDALI!

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir asır önce "Tek dişi kalmış canavar" diyerek işaret ettiği Batı, bugün kendi içindeki kokuşmuşluğun ve sübyancılık ağlarının şantaj kıskacında can çekişiyor.

MEDENİYET KAVRAMI VE AHLAKİ İFLAS

Medeniyetin gerçek manasının güç veya zenginlik değil; adalet, ahlak ve vicdan olduğu gerçeği, Epstein dosyasıyla birlikte yeniden tartışmaya açıldı. İslam'ın ana omurgasını oluşturduğu Doğu medeniyeti maneviyatı ve aileyi merkeze alırken, Batı'nın maddeci ve haz odaklı yapısının geldiği nokta insanlığı dehşete düşürüyor.

Batı dünyasının içine düştüğü bu derin krizi değerlendiren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, "Batı medeniyeti kriz içinde ve bir çöküş içindedir" ifadelerini kullandı.

Okumuş, Batı'nın kendisini dünyaya "tek uygarlık" olarak pazarlamasının artık bir karşılığı kalmadığını belirterek, "Dünyanın yaşadığı medeniyet krizinin birinci sorumlusu, bütün dünyaya 'tek uygar biziz' diyen Batı medeniyetidir; Epstein davası bu çöküşün somut bir tezahürüdür" sözleriyle acı tabloyu aktardı.

ŞANTAJ ADASI VE LİSTEDEKİ DEV İSİMLER

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 3 bin sayfalık yeni dosyalar, küresel elitlerin nasıl bir bataklığa saplandığını kanıtlıyor. Dosyada adı geçen isimler arasında ABD eski Başkanı Donald Trump, Microsoft kurucusu Bill Gates, milyarder Elon Musk ve İngiltere Prensi Andrew gibi dünyayı yöneten figürler yer alıyor.

Bu isimlerin, Epstein'ın kurduğu fuhuş ve sübyancılık ağı üzerinden şantajla kontrol edildiği iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Prof. Dr. Ejder Okumuş, "Dünya, özellikle genç kızlar üzerinden ahlakın bu kadar tarumar edildiği bir uygulamaya daha önce tanıklık etmemiştir; bu durum Batı medeniyetinin kokuşmuşluğunun göstergesidir" açıklamasında bulundu.

Batı'nın emperyalist emellerini meşrulaştırmak için bilimi ve demokrasiyi bir araç olarak kullandığını savunan Prof. Dr. Ejder Okumuş, "Batı, emperyalist emellerini meşrulaştırmak için her yolu denemiş, sözüm ona belgeleri ortalığa saçarak aslında mahremiyete savaş açmıştır" ifadelerini kullandı.

BATI'NIN MEŞRUİYETİ GAZZE VE EPSTEIN İLE SON BULDU

Batı'nın yıllardır dünyaya verdiği "ahlak dersleri" artık inandırıcılığını tamamen yitirdi. Çocuk haklarından bahsedenlerin, reşit olmayan çocukların sistematik olarak istismar edilmesine göz yumması,

Batı sisteminin mağduru değil suçluyu koruduğunu gösteriyor. Batı'nın ahlaki noktada meşruiyetini kaybettiğini vurgulayan Prof. Dr. Ejder Okumuş, "Batı, kadın hakları ve eşitlik adı altında meşruiyetini yitirmiştir; tıpkı Gazze'de büyük bir soykırım yapılırken izlemeleri gibi, Epstein davasında da benzer bir ahlaki ve siyasi meşruiyet kaybı yaşanmaktadır" sözleriyle Batı'nın çifte standardına dikkat çekti.

SONUÇ: DAYATILAN ALGININ ÇÖKÜŞÜ

Özetle, Batı'nın onlarca yıl boyunca dünyaya pazarladığı "kusursuz sistem" imajı yerle bir oldu. Küresel siyaset, finans ve medya elitlerinin iç içe geçtiği bu suç ağı, "insan hakları merkezi" iddiasındaki Batı'nın aslında bir şantaj ve istismar düzeni üzerine inşa edildiğini kanıtladı.

Epstein'ın hapishanedeki şüpheli ölümü ve dosyaların tam anlamıyla aydınlatılmaması, dayatılan Batı medeniyeti algısının sonu olarak nitelendiriliyor.

