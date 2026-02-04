ANALİZ| Batı medeniyeti can çekişiyor! Epstein skandalıyla maske düştü: Dünya hakimiyeti bir avuç sapkının elinde mi?
Jeffrey Epstein skandalı Batı'nın "insan hakları ve demokrasi" söyleminin arkasındaki karanlık yüzü bir kez daha gözler önüne serdi. Küresel elitleri sarsan dosya, şantaj ağları ve istismar iddialarıyla Batı medeniyetinin ahlaki çöküşünü tartışmaya açtı. Uzmanlar, Epstein davasının bireysel bir suç değil, sistematik bir yozlaşmanın göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.
Jeffrey Epstein skandalı, Batı'nın yıllardır dünyaya pazarladığı 'insan hakları', 'demokrasi' ve 'hukukun üstünlüğü' maskesini yerle bir etti. Milyarderlerin, siyasetçilerin ve kraliyet ailesi üyelerinin adının karıştığı bu karanlık dosya, sadece bireysel bir suç ağını değil, Batı medeniyetinin sistemik bir ahlaki çöküş içinde olduğunu gözler önüne serdi.
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir asır önce "Tek dişi kalmış canavar" diyerek işaret ettiği Batı, bugün kendi içindeki kokuşmuşluğun ve sübyancılık ağlarının şantaj kıskacında can çekişiyor.
MEDENİYET KAVRAMI VE AHLAKİ İFLAS
Medeniyetin gerçek manasının güç veya zenginlik değil; adalet, ahlak ve vicdan olduğu gerçeği, Epstein dosyasıyla birlikte yeniden tartışmaya açıldı. İslam'ın ana omurgasını oluşturduğu Doğu medeniyeti maneviyatı ve aileyi merkeze alırken, Batı'nın maddeci ve haz odaklı yapısının geldiği nokta insanlığı dehşete düşürüyor.
Batı dünyasının içine düştüğü bu derin krizi değerlendiren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, "Batı medeniyeti kriz içinde ve bir çöküş içindedir" ifadelerini kullandı.
Okumuş, Batı'nın kendisini dünyaya "tek uygarlık" olarak pazarlamasının artık bir karşılığı kalmadığını belirterek, "Dünyanın yaşadığı medeniyet krizinin birinci sorumlusu, bütün dünyaya 'tek uygar biziz' diyen Batı medeniyetidir; Epstein davası bu çöküşün somut bir tezahürüdür" sözleriyle acı tabloyu aktardı.
ŞANTAJ ADASI VE LİSTEDEKİ DEV İSİMLER
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 3 bin sayfalık yeni dosyalar, küresel elitlerin nasıl bir bataklığa saplandığını kanıtlıyor. Dosyada adı geçen isimler arasında ABD eski Başkanı Donald Trump, Microsoft kurucusu Bill Gates, milyarder Elon Musk ve İngiltere Prensi Andrew gibi dünyayı yöneten figürler yer alıyor.