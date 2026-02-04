ANALİZ| Batı medeniyeti can çekişiyor! Epstein skandalıyla maske düştü: Dünya hakimiyeti bir avuç sapkının elinde mi?

Jeffrey Epstein skandalı, Batı'nın yıllardır dünyaya pazarladığı 'insan hakları', 'demokrasi' ve 'hukukun üstünlüğü' maskesini yerle bir etti. Milyarderlerin, siyasetçilerin ve kraliyet ailesi üyelerinin adının karıştığı bu karanlık dosya, sadece bireysel bir suç ağını değil, Batı medeniyetinin sistemik bir ahlaki çöküş içinde olduğunu gözler önüne serdi.

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir asır önce "Tek dişi kalmış canavar" diyerek işaret ettiği Batı, bugün kendi içindeki kokuşmuşluğun ve sübyancılık ağlarının şantaj kıskacında can çekişiyor.