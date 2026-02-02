Ünlü tanıtımcı Siegal'den Epstein'e kan donduran e-posta: Sana bebek getirebilirim

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 08:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde ünlü tanıtımcı Peggy Siegal'ın Kenya seyahati dönüşünde Epstein için "bebek getirmeyi" teklif ettiği ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde çeşitli detaylar ortaya çıkıyor.

Peggy Siegal, Epstein'e gönderdiği bir e-postada Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere olduğunu belirtiyor.

Epstein'i seyahatinde nerelere gideceğine ilişkin bilgilendiren Siegal, "Sana başka bir hayat deneyimi için ne kadar teşekkür etsek az. Maasai savaşçıları bizi yemezse Somalili korsanlar yiyecek." ifadesi e-postada yer aldı.

Siegal'ın e-postasında "Senin için bir ya da iki küçük bebek getirebilirim. Kız mı erkek mi? Tam Madonna gibi." ifadesi öne çıktı.