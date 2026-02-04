CANLI YAYIN
Sapık finansçı Epstein'in ölümünden kan donduran görüntüler! ABD Adalet Bakanlığı paylaştı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan sapık Epstein'in hücresindeki son anlarına dair dehşet uyandıran fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından "servis edilen" belgeler arasında yer alan otopside ve olay yerinde çekilen fotoğraflar, 10 Ağustos 2019 sabahı yaşananların vahametini ortaya koyuyor.

New York Post'un ulaştığı dosyalarda, Epstein'in turuncu hapishane üniformasının yırtıldığı, göğsüne şok cihazı pedlerinin yapıştırıldığı ve boyunluk takılarak hastaneye taşınmaya çalışıldığı görülüyor. En sarsıcı ayrıntı ise; sapık finansçının el yapımı bir ilmikle parçalanmış, derin kesiklerle dolu boynu ve şişmiş yüzü oldu.

İHMAL DEĞİL, ADETA DAVETİYE: "HATAYDI DEDİLER, KONTROLLERİ UNUTTULAR!"

Yayınlanan FBI raporları, hapishanedeki korkunç güvenlik zafiyetini de belgeleriyle kanıtladı. Rapordaki kayıtlara göre gardiyanların itirafları kan donduruyor.

Sabah 06:33'te alarm verildiğinde, nöbetçi memurlar "03:00 ve 05:00 turlarını yapmadık, hata yaptık" diyerek büyük bir skandala imza attılar.

Dünyanın en çok aranan suçlularından birinin en kritik saatlerde tamamen başıboş bırakılması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

OTOPİDEKİ KORKUNÇ GERÇEK: "KIRIK KIKIRDAKLAR VE TURUNCU İP"

Hücreden gelen fotoğraflarda, Epstein'in kendisini asmak için kullandığı iddia edilen turuncu kumaş parçasının hâlâ metal yatağa bağlı olduğu görülüyor.

Ancak otopsi raporunda yer alan "tiroid kıkırdağının tamamen parçalanmış olması" detayı, uzmanlar tarafından genellikle boğuşma veya dışarıdan müdahale belirtisi olarak yorumlanıyor.

SON SAATLERDE NELER YAŞANDI?

Rapora göre Epstein, ölümünden bir gün önce (9 Ağustos) sabah saatlerinde mahkemeye gitti.

Aynı gün öğleden sonra hücre arkadaşı hücreden ayrıldı. Memurlar, Epstein'in avukat görüşmesinden sonra yanına yeni bir hücre arkadaşı verilmesi gerektiğini not etmişti ancak bu gerçekleşmedi.

Öldüğü gece Epstein, duş alanında 20 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Kendi pin kodu ve erişim şifresi ayarlı olmadığı için numarayı bir gardiyan çevirdi. Ancak Epstein'in bu son görüşmede kiminle konuştuğu raporda belirtilmedi.

Sabah 07:36'da Beekman Hastanesi'nde resmi olarak öldüğü açıklanan Epstein; reşit olmayan çocukların cinsel ticareti ve bu amaçla komplo kurma suçlamalarıyla yargılanmayı bekliyordu.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

