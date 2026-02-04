Sapık finansçı Epstein'in ölümünden kan donduran görüntüler! ABD Adalet Bakanlığı paylaştı
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan sapık Epstein'in hücresindeki son anlarına dair dehşet uyandıran fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından "servis edilen" belgeler arasında yer alan otopside ve olay yerinde çekilen fotoğraflar, 10 Ağustos 2019 sabahı yaşananların vahametini ortaya koyuyor.
New York Post'un ulaştığı dosyalarda, Epstein'in turuncu hapishane üniformasının yırtıldığı, göğsüne şok cihazı pedlerinin yapıştırıldığı ve boyunluk takılarak hastaneye taşınmaya çalışıldığı görülüyor. En sarsıcı ayrıntı ise; sapık finansçının el yapımı bir ilmikle parçalanmış, derin kesiklerle dolu boynu ve şişmiş yüzü oldu.
İHMAL DEĞİL, ADETA DAVETİYE: "HATAYDI DEDİLER, KONTROLLERİ UNUTTULAR!"
Yayınlanan FBI raporları, hapishanedeki korkunç güvenlik zafiyetini de belgeleriyle kanıtladı. Rapordaki kayıtlara göre gardiyanların itirafları kan donduruyor.
Sabah 06:33'te alarm verildiğinde, nöbetçi memurlar "03:00 ve 05:00 turlarını yapmadık, hata yaptık" diyerek büyük bir skandala imza attılar.
Dünyanın en çok aranan suçlularından birinin en kritik saatlerde tamamen başıboş bırakılması tartışmaları yeniden alevlendirdi.
OTOPİDEKİ KORKUNÇ GERÇEK: "KIRIK KIKIRDAKLAR VE TURUNCU İP"
Hücreden gelen fotoğraflarda, Epstein'in kendisini asmak için kullandığı iddia edilen turuncu kumaş parçasının hâlâ metal yatağa bağlı olduğu görülüyor.