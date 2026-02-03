Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a ait milyonlarca sayfalık gizli belge, yalnızca küresel bir cinsel istismar ağını değil, aynı zamanda uluslararası siyaseti hedef alan karanlık operasyonları da gözler önüne serdi. Epstein'ın kurduğu etki ağının, Türkiye'yi doğrudan hedef alan girişimlere uzandığına dair çarpıcı detaylar belgelerde yer aldı.
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan Epstein'ın açıklanan mahkeme dosyaları dünya genelinde yankı uyandırdı. Belgeler, siyaset, iş dünyası ve kraliyet çevreleriyle kurulan ilişkilerin yanı sıra Türkiye karşıtı hamlelerin de bu ağın bir parçası olduğunu ortaya koydu.
TÜRKİYE MERCEK ALTINDA
Yayınlanan yaklaşık 3 milyon belge, Epstein'ın Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini gösteriyor. Özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki konumuna ilişkin yazışmalar dikkat çekiyor.
Daha önce de Gülen'in ABD'deki avukatı Reid Weingarten'in, Epstein'dan destek talep ettiğine dair bilgiler kamuoyuna yansımıştı. Belgelerde bu temasların detaylandırıldığı görülüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN İFADELER
Belgelerden birinde Epstein'ın, yazışmalarında Başkan Erdoğan'ı açık şekilde "tehdit" olarak nitelendirdiği ifadeler yer aldı. Başkan Erdoğan'ın, Türkiye–İsrail ilişkilerinde bağımsız bir kırılma yarattığı vurgulandı.
Aynı dosyalarda Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki İsrail yanlısı isimlerin tasfiye edilmesine değinilirken, terör örgütü YPG üzerinden İsrail istihbaratının yürüttüğü faaliyetlere dair itiraf niteliğinde ifadeler de dikkat çekti. Ayrıca 2007 yılında Türkiye'nin asker göndererek Katar'a yönelik olası bir darbe girişiminin önüne geçtiği de belgelerde yer aldı.
Bu detaylar, SABAH'ın haberine göre, Epstein'ın yalnızca bir finansör değil, aynı zamanda jeopolitik süreçlere müdahil olmaya çalışan bir aktör olduğunu ortaya koyuyor.