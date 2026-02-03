Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı

Jeffrey Epstein kimdi?

Amerikalı bir finansör ve "yüksek profilli nüfuz tüccarı" idi. Siyasetçiler, iş insanları, akademisyenler ve kraliyet mensuplarıyla kurduğu temaslar belki de onun bile boyunu aşmıştı. Özel uçağı Lolita Express ve Karayipler'deki özel adasındaki marjinal partileriyle biliniyordu. "Cinsel istismar" tanımının dahi yetersiz kaldığı akıl ve vicdan dışı bir şebeke kurmuş, küresel elitleri de bu sistemin parçası yapmıştı. Yani Epstein olayı, yalnızca bir istismar hadisesi değil; güç, para, siyaset ve cezasızlık algısının kesişim kümesinin fotoğrafıydı. Sonunda… İlginçtir kameraların çalışmadığı, gardiyanların ağır ihmalinin bulunduğu bir anda Newyork'ta tutulduğu cezaevinde sırlarıyla intihar (!) etti.

Bizim açımızdan Epstein ağı ile FETÖ örgütlenmesi arasındaki benzerlikler ve sonrasına ilişkin bağlantı ve arayışlar çok dikkat çekici…

1- Epstein; ultra zenginler, siyasetçiler ve akademik çevrelerle yakın ilişkiler kurmuştu.

FETÖ de özellikle ABD ve Avrupa'da siyasiler, akademi ve düşünce kuruluşları ile iş çevrelerine sızma stratejisi izlemişti.

2- Epstein'ın etkili düşünce kuruluşları ve üniversitelere bağış yaptığı bilinmekteydi.

FETÖ'nün de güvenli yaşama alanı bulduğu ABD'de kalabilmek için Kongre üyeleri, danışmanlar ve sivil ağlarla temas kurduğu, seçim kampanyalarına bağış yaptığı belgelenmişti.

3- Epstein'ın, "şantaj amaçlı bir istihbari ağın parçası" olduğu iddia edilmişti.

FETÖ'nün de yabancı istihbarat servisleriyle ilişkili olduğuna dair çok sayıda yargı kararı vardı.