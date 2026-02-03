CANLI YAYIN
Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a ait milyonlarca sayfalık gizli belge, yalnızca küresel bir cinsel istismar ağını değil, aynı zamanda uluslararası siyaseti hedef alan karanlık operasyonları da gözler önüne serdi. Epstein'ın kurduğu etki ağının, Türkiye'yi doğrudan hedef alan girişimlere uzandığına dair çarpıcı detaylar belgelerde yer aldı.

Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı 1

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan Epstein'ın açıklanan mahkeme dosyaları dünya genelinde yankı uyandırdı. Belgeler, siyaset, iş dünyası ve kraliyet çevreleriyle kurulan ilişkilerin yanı sıra Türkiye karşıtı hamlelerin de bu ağın bir parçası olduğunu ortaya koydu.

Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı 2

TÜRKİYE MERCEK ALTINDA

Yayınlanan yaklaşık 3 milyon belge, Epstein'ın Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini gösteriyor. Özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki konumuna ilişkin yazışmalar dikkat çekiyor.

Daha önce de Gülen'in ABD'deki avukatı Reid Weingarten'in, Epstein'dan destek talep ettiğine dair bilgiler kamuoyuna yansımıştı. Belgelerde bu temasların detaylandırıldığı görülüyor.

Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı 3

BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Belgelerden birinde Epstein'ın, yazışmalarında Başkan Erdoğan'ı açık şekilde "tehdit" olarak nitelendirdiği ifadeler yer aldı. Başkan Erdoğan'ın, Türkiye–İsrail ilişkilerinde bağımsız bir kırılma yarattığı vurgulandı.

Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı 4

Aynı dosyalarda Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki İsrail yanlısı isimlerin tasfiye edilmesine değinilirken, terör örgütü YPG üzerinden İsrail istihbaratının yürüttüğü faaliyetlere dair itiraf niteliğinde ifadeler de dikkat çekti. Ayrıca 2007 yılında Türkiye'nin asker göndererek Katar'a yönelik olası bir darbe girişiminin önüne geçtiği de belgelerde yer aldı.

Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı 5

Bu detaylar, SABAH'ın haberine göre, Epstein'ın yalnızca bir finansör değil, aynı zamanda jeopolitik süreçlere müdahil olmaya çalışan bir aktör olduğunu ortaya koyuyor.

Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı 6

SÖZDE KÜRESEL ELİTLER LİSTEDE

Belgelerde, Prens Andrew'dan ABD Başkanı Donald Trump'a, eski ABD Başkanı Bill Clinton'dan eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a kadar çok sayıda üst düzey ismin adı geçiyor. Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un yanı sıra İngiltere, Norveç, Danimarka ve İsveç kraliyet ailelerinden prens ve prensesler de listede yer alıyor.

Ayrıca Elon Musk, Richard Branson ve Bill Gates gibi dünya çapında tanınan iş insanlarının isimleri de dosyalarda bulunuyor.

Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı 7

MACRON DETAYI

Belgeler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Epstein'la temas kuran isimler arasında yer aldığını ortaya koydu. 2017'deki seçim süreci öncesine ait olduğu belirtilen yazışmalarda, Macron'un çeşitli konularda Epstein'dan yardım istediğinin öne sürüldüğü görüldü.

Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı 8

MOSSAD İDDİASI

Yeni belgelerdeki en çarpıcı başlıklardan biri ise Mossad'a yönelik iddia oldu. Epstein'ın eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell'in babası, medya baronu Robert Maxwell'in, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'dan 400 milyon sterlin talep ettiği, aksi hâlde onlar adına yaptığı faaliyetleri ifşa etmekle tehdit ettiği kaydedildi.

Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı 9

Mide bulandırıcı yapının Türkiye'ye uzanan kritik ayağında, FETÖ bağlantıları ve meşru hükümeti hedef alan yıpratma kampanyalarına dair somut ipuçları bir kez daha açığa çıktı. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu da kaleme aldığı yazıda, Epstein belgelerinin Türkiye karşıtı odaklarla kurduğu bu karanlık ilişki ağına dikkat çekti.

İşte Müderrisoğlu'nun yazısından kesitler...

Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı 10

Küreselleşme ile tetiklenen büyük güç mücadeleleri ve karanlık iş birliklerinin iç içe geçtiği karmaşık yapı, komplo teorilerini bile çırak çıkaracak boyuta vardı. Dünyadaki kirli ilişkilerin toplandığı "Epstein ağı!" ise ibret verici, hatta sarsıcı iğrenç gerçekleri ifşa etti. Bu mide bulandırıcı düzenin, Türkiye'ye değen kritik noktasında yine FETÖ ve yine meşru hükümeti yıpratmaya dönük kampanyaların somut ipuçları deşifre oldu.
Epstein ağı, küresel sistemi yöneten görünmez elitlerin varlığına, bu tür bir sistemin nasıl çalıştığına dair son derece rahatsız edici ama bir o kadar da öğretici örnek olarak karşımıza çıktı.
Böylesi pisliğe bulaşmış ilişkiler dizisinin farklı istihbarat servisleri tarafından fark edilmiş ve şartlara göre isim bazında yönlendirilmiş olması ihtimali de çok yüksek!
Biliyoruz ki…
Çağımızda küresel sistemin kaderini etkileyen kararlar sadece görünürdeki seçilmiş aktörlerce alınmıyor.
Finans, istihbarat, teknoloji ağları arka planda belirleyici oyuncu oluyor. Biraz sonra profilini vereceğimiz Epstein gibi figürler ise bu ağlara ara bağlantı sağlıyor!

Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı 11

Jeffrey Epstein kimdi?
Amerikalı bir finansör ve "yüksek profilli nüfuz tüccarı" idi. Siyasetçiler, iş insanları, akademisyenler ve kraliyet mensuplarıyla kurduğu temaslar belki de onun bile boyunu aşmıştı. Özel uçağı Lolita Express ve Karayipler'deki özel adasındaki marjinal partileriyle biliniyordu. "Cinsel istismar" tanımının dahi yetersiz kaldığı akıl ve vicdan dışı bir şebeke kurmuş, küresel elitleri de bu sistemin parçası yapmıştı. Yani Epstein olayı, yalnızca bir istismar hadisesi değil; güç, para, siyaset ve cezasızlık algısının kesişim kümesinin fotoğrafıydı. Sonunda… İlginçtir kameraların çalışmadığı, gardiyanların ağır ihmalinin bulunduğu bir anda Newyork'ta tutulduğu cezaevinde sırlarıyla intihar (!) etti.
Bizim açımızdan Epstein ağı ile FETÖ örgütlenmesi arasındaki benzerlikler ve sonrasına ilişkin bağlantı ve arayışlar çok dikkat çekici…
1- Epstein; ultra zenginler, siyasetçiler ve akademik çevrelerle yakın ilişkiler kurmuştu.
FETÖ de özellikle ABD ve Avrupa'da siyasiler, akademi ve düşünce kuruluşları ile iş çevrelerine sızma stratejisi izlemişti.
2- Epstein'ın etkili düşünce kuruluşları ve üniversitelere bağış yaptığı bilinmekteydi.
FETÖ'nün de güvenli yaşama alanı bulduğu ABD'de kalabilmek için Kongre üyeleri, danışmanlar ve sivil ağlarla temas kurduğu, seçim kampanyalarına bağış yaptığı belgelenmişti.
3- Epstein'ın, "şantaj amaçlı bir istihbari ağın parçası" olduğu iddia edilmişti.
FETÖ'nün de yabancı istihbarat servisleriyle ilişkili olduğuna dair çok sayıda yargı kararı vardı.

Epstein belgeleri Türkiye’yi hedef alan kirli planları ortaya saçtı 12

Gelelim işin bundan sonraki kısmına...
ABD Temsilciler Meclisi'nin "Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi" (House Committee on Oversight and Accountability) kaynaklı bazı bulgulara…
Açık kaynak bilgileri de gösteriyor ki 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i, Türkiye'ye iade veya üçüncü ülkeye sınır dışı edilme telaşı sarmış. FETÖ'nün ABD'deki faal elemanları bilhassa federal soruşturmalarda uzman ve ünlü isimlerin dosyalarını almasıyla bilinen avukat Reid Weingarten ile anlaşmış. Epstein'ın erişime açılan e postaları arasında FETÖ ile ilintili açık/örtülü bir mesaj trafiği olduğu belirtiliyor. Weingarten ile Epstein arasındaki elektronik postalarda; FETÖ liderinin iade süreci, medya yönetimi ve stratejik iletişim konularında paylaşımlar yapıldığı vurgulanıyor
Epstein'ın, henüz isimlerini bilemediğimiz kimi aktörler tarafından ülke yönetimi ve liderliği ile ilgili spekülatif aktarımlar sonrasında Türkiye'yi merak ettiği de artık bir sır değil. Neye, ne kadar bulaştığı ise belirsizliğini koruyor
Özetle…
Küresel ağlara, her türden algoritmalarına, kapalı devre işleyişlerine ve sapkınlıklarına karşı; "kadim değerler bütünü ve millî kimlikle hareket etmek", "ahlâki duruşu ve erdemli insan tavrını" tüm dünyada rol model olarak yaygınlaştırmak, tahmin ettiğimizin de ötesinde anlam kazanmış durumda!

