Sapık Epstein’dan İlluminati itirafı! Maskeli partilerden küresel konseye

ABD'de pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein davasına ilişkin iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Epstein'ın ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan belgeler, Yahudi iş insanının sadece cinsel suçlarla değil, küresel güç odaklarıyla da bağlantılı olduğunu gösteriyor. Epstein'ın "Dünyayı yönetmek için İlluminati benzeri Üçlü Komisyon kurduk" şeklindeki şok itirafı, komplo teorilerini yeniden alevlendirdi. Belgelerde yer alan isimler ve kurulan gizli yapılanma, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

ABD'de reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede 2019 yılında ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu kirli siyonist yapıya dair korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Epstein'ın ölmeden önce Trump'ın danışmanı Bannon'a verdiği bir röportaj gündeme oturdu. Gizli yazışmalarında Yahudi olmayan insanları aşağılamak amacıyla "Goyim" kelimesini kullanan Epstein, röportajında İlluminati benzeri "Üçlü Komisyon" kurduklarını söyledi.

Epstein, iş ve siyaset dünyasındaki üst düzey ilişkilerine de değinerek ABD'li milyarder David Rockefeller ile yakın temas içinde olduğunu anlattı.

SİYASET - İŞADAMLARI - ÜNLÜLER



Epstein, David Rockefeller'in Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan siyasetçi ve iş insanlarını bir araya getiren bir istişare platformu olarak tanımladığı Üçlü Komisyon kurduğunu, bu yapının zaman zaman İlluminati benzeri, dünyayı yöneten gizli bir oluşum olarak anıldığını belirtti.