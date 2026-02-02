CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya gündemini sarsan Epstein dosyası, sadece bir fuhuş ağını değil, kökleri antik çağlara uzanan karanlık bir satanist kültü ve bu kültün modern dünyadaki uzantılarını deşifre ediyor. Masum çocukların kurban edildiği, sembollerin havada uçuştuğu bu yapı, Türkiye'deki bazı odaklarla olan bağlarıyla da kan donduruyor.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 1

Dünya tarihinin en büyük suç şebekelerinden biri olan Jeffrey Epstein dosyasında sis perdesi aralanıyor! Kirli ağın sadece bir fuhuş trafiği değil, kökleri binlerce yıl öncesine dayanan satanist bir ayin kültü olduğu ortaya çıktı. İşte Epstein'ın banka hesaplarına kodladığı o kanlı gerçekler ve Siyonizm ile olan okült bağları...

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 2

Epstein'ın ortaya saçılan belgelerine göre kirli para trafiğini yönettiği banka hesabına "BAAL" adını vermiş olması, bu küresel şebekenin ideolojik ve inanç temellerini ele verdi.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 3

Baal, eski İsrail toplumlarında Yahudilik öncesi tapılan, doğrudan çocukların kurban edildiği şeytani bir varlık olarak biliniyor.

BİNLERCE BEBEK KURBAN EDİLDİ

Arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve içinde yakılmış bebek kalıntıları bulunan binlerce küp, Baal kültünün ne denli büyük bir vahşet üzerine kurulu olduğunu kanıtlıyor.

Baal ayinlerinde çocukların yakılarak kurban edilmesi, bugün siyonizmin hüküm sürdüğü katil İsrail'in Gazze'de masum bebeklere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla benzerlik gösteriyor. Uzmanlar, bu benzerliğin bir rastlantı değil, aynı karanlık zihniyetin bir dışavurumu olduğunu vurguluyor.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 4

DEHŞETİN BOYUTU: ÇOCUKLARI YAKIP YİYORLAR MI?

Epstein ve çevresindeki sözde "elit" tabakanın, masum çocukları sadece istismar etmediği, bu ayinlerin bir parçası olarak çocukları katlettikleri ve hatta yediklerine dair korkunç iddialar dosyaların satır aralarından sızıyor.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 5

SİYONİZM VE BAAL KÜLTÜ!

Dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri de Siyonizm'in kökenlerine dair. İddialara göre Siyonizm, sanılanın aksine sadece siyasi bir ajanda değil; Baal kültü ile Yahudiliğin karışımından doğan okült (gizli) bir yapı.

YAHUDİ LOBİSİ'NİN APARATI

Epstein'ın doğrudan Yahudi Lobisi adına çalıştığı gerçeği, bu şebekenin küresel siyaseti dizayn etmek, liderlere şantaj yapmak ve "şeytani bir düzen" kurmak için kullanılan bir aparat olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 6

TÜRKİYE AYAĞI: KİRLİ AĞIN YEREL HİZMETKÂRLARI KİM?

Bu şeytani ağın Türkiye'deki yansımaları da dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz dönemlerde medyada ve yerel yönetimlerin etkinliklerinde karşımıza çıkan pagan semboller, Bafomet figürleri ve satanist çağrışımlı sergiler, "Küresel ağ Türkiye'de kimler aracılığıyla mesaj veriyor?" sorusunu gündeme getiriyor.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 7

Ocak 2022'de, şimdiki adıyla NOW eski adıyla FOX TV'de başlayan "Maske Sen Kimsin?" isimli programda açık bir şekilde paganizm ve satanizm sembollerine yer verilmişti.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 8

Yine aynı programda, eğlence içeriği adı altında pagan ve satanizmi çağrıştıran pek çok kostüm yer almıştı.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 9

BAFOMET FİGÜRLERİ HER YERDE: GAZHANEDEN FESHANE'YE OKÜLT KUŞATMA!

Yolsuzluk davaları nedeniyle hapse atılan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin, Müze Gazhane ve Feshane gibi alanlarda açtığı sergiler büyük tepki çekmişti. Satanistlerin ilah kabul ettiği Bafomet figürüne ve pagan içerikli heykellere bu sergilerde yer verilmesi, "Sanat adı altında satanist propaganda mı yapılıyor?" sorusunu akıllara getirmeye devam ediyor.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 10

SATANİST MODACI İLE İŞ BİRLİĞİ

İBB'nin, kamuoyunda "satanist modacı" olarak bilinen ve tasarımlarında açıkça satanist temalar kullanan Dilara Fındıkoğlu ile ortak projeler yürüttüğü iddiaları, bu karanlık ağın yerel yönetimler üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 11

Tasarımlarında ve etkinliklerinde açıkça satanist temaları, pagan ritüellerini ve karanlık sembolleri kullanan Dilara Fındıkoğlu, sosyal medyada da aktif bir isim.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 12

BU SİSTEM KİME HİZMET EDİYOR?

Daha önce Epstein dosyasında deşifre olan "Baal" kültü ve çocuk kurban etme ritüellerinin bir yansıması olarak değerlendirilen bu sembolik kuşatma, Türkiye'nin kültürel dokusuna bir saldırı olarak yorumlanıyor.

FOX TV gibi odakların medya ayağını yürüttüğü bu dinsizlik ve cinsiyetsizlik propagandasının, yerel yönetimlerdeki izdüşümü endişeyle takip ediliyor.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 13

"KENDİNİZİ ŞEYTAN MI SANIYORSUNUZ?"

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan milyonlarca dosya arasında yer alan görüntülerde, Epstein'a adı açıklanmayan bir muhabir tarafından soru sorulduğu görülüyor.

Muhabir Epstein'a, kendisinin şeytan olup olmadığını sorduğunda sapık milyarderin, "İyi bir aynam var" dediği görüldü. Yaklaşık iki saat süren videonun tamamında Epstein'ın bir muhabirin sorularıyla karşı karşıya olduğu görülüyor. Soruları kimin sorduğu, görüntülerin ne zaman ve neden çekildiği henüz doğrulanmadı.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 14

Açıklanan yeni belgelerde ünlü tanıtımcı Peggy Siegal'ın Kenya seyahati dönüşünde Epstein için "bebek getirmeyi" teklif ettiği ortaya çıkmıştı.

Peggy Siegal, Epstein'e gönderdiği bir e-postada Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere olduğunu belirtiyor.

Epstein skandalında siyonizm, şeytan ve satanizm! Türkiye'de kimler hizmet ediyor? 15

Epstein'i seyahatinde nerelere gideceğine ilişkin bilgilendiren Siegal, "Sana başka bir hayat deneyimi için ne kadar teşekkür etsek az. Maasai savaşçıları bizi yemezse Somalili korsanlar yiyecek." ifadesi e-postada yer alıyor.

Siegal'ın e-postasında "Senin için bir ya da iki küçük bebek getirebilirim. Kız mı erkek mi? Tam Madonna gibi." ifadesi öne çıkıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin