Yemen’in Şebva vilayetinde İHA saldırısı! 2 asker hayatını kaybetti

Yemen'in güneyindeki Şebva vilayetinde, Husilere (Ensarullah Hareketi) ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen devlet televizyonunun haberinde, "Şebva vilayetindeki Maraha el-Ulya cephesinde, Husilerin İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 6. Yıldırım Tugayı'ndan 2 asker öldü." ifadesi kullanıldı.

Haberde, saldırıda 2 askerin yaralandığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

İHA'NIN SUUDİ ARABİSTAN'A AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ensarullah Hareketi'nden henüz açıklama yapılmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları İHA'nın Suudi Arabistan'a ait olduğunu ve yanlış hedefi vurduğunu öne sürdü.

Yemen'de, Nisan 2022'den bu yana hükümet güçleri ile Eylül 2014'ten beri başkent Sana dahil birçok kent ve vilayeti kontrol eden Ensarullah Hareketi arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşın ardından ateşkes sağlanmıştı.

Taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor ve karşılıklı kayıplar veriliyor.

Yemen hükümeti ile Ensarullah Hareketi, 23 Aralık'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen görüşmelerin ardından binlerce mahkumun serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.