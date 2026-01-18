18 Ocak 2026, Pazar
Ümit Karan dosyasında “zehir” itirafı: Bana kokain verdi
'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanan 14 şüpheliden biri olan eski futbolcu Ümit Karan'a yönelik suçlamaların ayrıntılarına ulaşıldı. Ş.Ö. isimli 21 yaşındaki genç kadın, Karan'la yaşadığı ilişki sürecinde kendisine kokain verdiğini iddia etti. Soruşturma kapsamında Ümit Karan'la birlikte gözaltına alınarak tutuklanan üç ayrı kişinin ise Karan'a uyuşturucu temin ettiklerinin tespit edildiği öğrenildi.
