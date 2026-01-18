Ümit Karan dosyasında “zehir” itirafı: Bana kokain verdi

"NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM BİR ŞEY KULLANDIM"



Uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu madde temin etme suçlamalarını kabul etmeyen Karan, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" diye de şerh düştü. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermediğini öne süren Karan, Ş.Ö. isimli genç kızı da tanıdığını, kendisiyle ilişkisi olduğunu ancak kendisine kokain verme gibi bir durumun olmadığını öne sürdü.