18 Ocak 2026, Pazar
Bebek Oteli'nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel meğer şantaj tuzağının başkentiymiş. Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'a ait rezidansın deposunda yapılan aramalarda 30'dan fazla flaş bellek, yüzlerce CD ile kamera sistemlerine ait kayıt cihazlarının ele geçirildi. Otelin, teras katında sadece kartla çıkılabilen bir alanda düzenlenen en fazla 50 kişinin girdiği elit parti sonrasında ayrılan 6 VİP odaya gizli kamera düzenekleri kurulduğuyla ilgili yeni tespitler yapıldı.
Giriş Tarihi: 18.01.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 06:46