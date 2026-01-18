18 Ocak 2026, Pazar

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri Bebek Oteli'nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Bebek Oteli'nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel meğer şantaj tuzağının başkentiymiş. Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'a ait rezidansın deposunda yapılan aramalarda 30'dan fazla flaş bellek, yüzlerce CD ile kamera sistemlerine ait kayıt cihazlarının ele geçirildi. Otelin, teras katında sadece kartla çıkılabilen bir alanda düzenlenen en fazla 50 kişinin girdiği elit parti sonrasında ayrılan 6 VİP odaya gizli kamera düzenekleri kurulduğuyla ilgili yeni tespitler yapıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.01.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 06:46
Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, bataklığın merkezi konumundaki Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığı Şişle İlçesi'ndeki İstanbloom isimli rezidansa Başsavcılık talimatıyla tekrar yapılan baskında Yıldırım'ın evinin kumarhaneye dönüştürüldüğü belgelenmiş, gizlenmeye çalışılan poker masası, kumar çipleri, işaret aparatları ve çetele tutulan defterler bulunmuştu.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Kumar oynayan 30'dan fazla iş adamlarının isimlerinin yer aldığı çetele defterlerinin arşivinin yanı sıra rezidansın alt katındaki depoda adeta dev bir arşiv bulunmuştu.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

ŞANTAJ ÜSSÜNDEKİ ARŞİV ADLİYEDE

Sabah'ın haberine göre Kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu. Çağlayan adliyesine getirilen dijital verilerin birçoğunun şifrelendiği belirlendi.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Bazı dijital verilerin içeriğinde ünlü isimlerin otelde gizli kameralarla kayıt altına alındığı, yine otelin güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarının da saklandığı belirlendi.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

VİP ODALARDA GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ
Bebek Otel soruşturmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Ele geçirilen dev arşivin Bebek Otel'deki elit partilerin ardından konaklatılan ünlü isimlerin kaldığı VİP odalara kurulan gizli kamera düzeneklerinden elde edildiğiyle ilgili tespitler yapıldı.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Bebek Otelde yapılan son detaylı aramada bu odalara gizli kamera kurulduğuyla ilgili bazı düzeneklerin bulunduğu öğrenildi. Oteldeki 6 VİP odaya gizli kamera sistemi kurularak kayıt yapıldığı öne sürüldü.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

"SOHO HOUSE PARTİSİ" GİBİ

Soruşturma kapsamında otelin teras katında en fazla 50 kişinin katıldığı "Soho House partisi" gibi davetsiz, seçkin kişilerin alındığı özel partiler yapıldığı, buraya sadece resepsiyondan özel kart alınarak giriş yapıldığı öğrenildi.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Buraya gelen ünlü isimlerin yapılan partinin ardından kadınlarla VİP odalara geçtikleri öğrenildi.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

KADINLARIN İFADELERİ ALINDI

Partiye katılan bazı kadınların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındı.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Kadınlar, otelin teras katından düzenlenen partilere ünlü isimlerin geldiğini, referanslı isimlerin katıldığını, denizden de görünmeyen bu alanda bar ve loca olduğunu, en fazla 50 kişilik bir alan olduğunu anlattı.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Sadece resepsiyon tarafından verilen kartların teras kata ulaşım için asansörler de kullanıldığını, otelde kalan diğer müşterilerin bile bu alana çıkışına izin verilmediğini söyledi.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

ÖZEL BİLİRKİŞİ HEYETİ KURULDU

Rezidansın deposunda bulunan dev arşivdeki bazı flaş disklerin şifreleri güvenlik birimleri tarafından kırıldı. Ancak birçok verinin özel şifrelendiği belirlendi.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Başsavcı vekilinin kontrolünde özel bilirkişi heyeti oluşturuldu. Emniyet ve Jandarma'dan siber konusunda uzman isimlerin yer aldığı heyet, şifreli dijital verilerin çözümlemesini yapacak.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

YAPAY ZEKALI YÜZ TANIMA SİSTEMİ KULLANILACAK

Görüntülerin çözümlenmesinde yapay zeka destekli yüz tanıma sistemlerinin de kullanılacağı öğrenildi. Sistem gelişmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde kimlik tespiti yapıp, mağdurların isimlerini tespit edecek.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Yapılacak çalışmaların ardından daha görüntüler şantaj amaçlı kullanılıp, kullanılmadığı da belirlenecek.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Özellikle gizliliğe büyük önem gösterildiği, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle kayıt ettirildiği iddiaları da otel kayıtlarıyla eşleştirme yapılarak belirlenmiş olacak.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

BAŞKA İSİM ALTINDA KONAKLAMAYI REDDETMİŞTİ

Tutuklanan otelin sahibi Muzaffer Yıldırım, "Benim otelimde kimse bilgim olmadan başka kimlikle konaklayamaz. Bununla ilgili bir duyumum olsaydı ben buna kesinlikle izin vermezdim" savunması yapmıştı.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu

Yıldırım 27 Aralık'ta otelde yapılan aramada restoranda bulunan uyuşturucu madde ile şırıngaları da kimler tarafından atıldığını bilmediğini söylemişti.

Bebek Oteli’nin VİP odalarında özel düzenek! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu