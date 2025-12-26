İsrail’den Lübnan’a iha saldırısı: 3 ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) bir dizi saldırı düzenledi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Suriye sınırına yakın Havş es-Sayyid Ali beldesinde bir araç, dün sabah saatlerinde İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'e ait bir başka İHA ise öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Safad Battih ile Mecdel Silim beldeleri arasında seyir halindeki bir aracı vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Art arda gelen saldırıların ardından İsrail ordusu yazılı bir açıklama yaparak, Lübnan'ın farklı noktalarına düzenlenen İHA saldırılarının sorumluluğunu üstlendi. Bölgedeki gerilimin, son saldırılarla birlikte yeniden tırmanışa geçtiği belirtiliyor.