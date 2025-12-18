Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 3 Rus hayatını kaybetti

Bölge Valisi, ABD'nin çatışmaları durdurmaya yönelik çabalarına rağmen savaşın sürdüğünü belirtti.

Geçici Bölge Valisi Yuri Sliusar, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırılardan birinin bölge başkentinin limanında bulunan bir yük gemisinde yangına yol açtığını, olayda iki mürettebatın hayatını kaybettiğini ve üç kişinin yaralandığını söyledi.

Sliusar ayrıca, liman tesislerine yakın Bataysk kasabasında da bir sivilin öldüğünü, altı kişinin ise yaralandığını ifade etti.