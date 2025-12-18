18 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.12.2025 07:20 Güncelleme: 18.12.2025 07:46
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 3 Rus hayatını kaybetti

Ukrayna’nın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında, Rusya’nın Rostov bölgesinde üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölge Valisi, ABD'nin çatışmaları durdurmaya yönelik çabalarına rağmen savaşın sürdüğünü belirtti.

Geçici Bölge Valisi Yuri Sliusar, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırılardan birinin bölge başkentinin limanında bulunan bir yük gemisinde yangına yol açtığını, olayda iki mürettebatın hayatını kaybettiğini ve üç kişinin yaralandığını söyledi.

Sliusar ayrıca, liman tesislerine yakın Bataysk kasabasında da bir sivilin öldüğünü, altı kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Putinden Ukraynaya müzakere tehdidi PUTİN'DEN UKRAYNA'YA MÜZAKERE TEHDİDİ
Rusya: 235 Ukrayna İHAsını engelledik RUSYA: 235 UKRAYNA İHA'SINI ENGELLEDİK

