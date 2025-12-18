Rob ve Michelle Reiner’ın ölüm nedeni açıklandı: Çok sayıda delici ve kesici bıçak darbesi

Rob Reiner'ın oğlu Nick Reiner mahkemede çizimi (EPA)

Nick Reiner, çarşamba günü Los Angeles'ta ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkemeye kelepçeli, camlı bir nezarethane bölümünden çıkarılan Reiner'ın, cezaevlerinde kullanılan intihar önleme amaçlı özel bir giysi giydiği görüldü. Zanlı, suçlamalara ilişkin herhangi bir savunma yapmadı.

DURUŞMA ERTELENDİ, KEFALET YOK

Nick Reiner'ın avukatı Alan Jackson, mahkemeden duruşmanın ertelenmesini talep etti. Talep kabul edilirken, duruşma 7 Ocak 2026 tarihine ertelendi. Reiner, kefalet olmaksızın tutuklu yargılanacak.

Mahkeme çıkışında konuşan Jackson, davayı "Reiner ailesinin başına gelen yıkıcı bir trajedi" olarak tanımladı ve sürecin son derece karmaşık olduğunu vurguladı. Jackson, müvekkilinin suçlu ya da masum olduğuna ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

AĞIRLAŞTIRICI SUÇLAMALAR: DAHA AĞIR CEZA GÜNDEMDE

Savcılık, Nick Reiner hakkında yöneltilen iki ayrı birinci derece cinayet suçlamasına,

birden fazla kişiyi öldürme

tehlikeli bir silah (bıçak) kullanma

gibi ağırlaştırıcı unsurlar ekledi. Bu durum, zanlının daha ağır bir cezayla karşı karşıya kalmasına yol açabilir.

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, şu aşamada idam cezasının talep edilip edilmeyeceğine henüz karar verilmediğini açıkladı.

KARDEŞLERDEN İLK AÇIKLAMA: "EN YAKIN DOSTLARIMIZDI"

Reiner çiftinin diğer çocukları Jake Reiner ve Romy Reiner, aile adına yapılan açıklamada yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Her an yaşadığımız, hayal edilemeyecek bir acının içindeyiz. Anne ve babamız sadece ebeveynlerimiz değil, en yakın dostlarımızdı."

Kardeşler, kamuoyundan mahremiyet ve spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

HOLLYWOOD YASTA

"All in the Family" dizisiyle ün kazanan, ardından "Stand by Me", "The Princess Bride" ve "When Harry Met Sally…" gibi klasiklere imza atan Rob Reiner için Hollywood'dan da çok sayıda taziye mesajı geldi. Ünlü oyuncu Meg Ryan, Reiner çiftini "gerçek aşka ve insanlara inanan iki özel insan" olarak tanımladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR, MOTİVASYONU AÇIKLANMADI

Yetkililer, cinayetlerin olası nedeni veya motivasyonu hakkında şu aşamada herhangi bir bilgi paylaşmadı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.