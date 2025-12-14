Hamas doğruladı! Raid Saed İsrail saldırısında şehit düştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2025 12:17 Güncelleme: 14.12.2025 13:34
Hamas, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bir hava saldırısında üst düzey komutanlarından Raid Saed’in şehit düştüğünü teyit etti. Bu saldırı, ekim ayında varılan ateşkes anlaşmasından bu yana bir Hamas yetkilisine yönelik en dikkat çekici suikast olarak değerlendiriliyor.
El-Hayya açıklamasında, "İsrail'in devam eden ihlalleri ve dün gerçekleşen Hamas komutanı Raid Saed'e yönelik suikastın ardından, arabuluculara ve özellikle anlaşmanın ana garantörü konumundaki ABD yönetimi ile ABD Başkanı Donald Trump'a, İsrail'i ateşkese uymaya ve anlaşmayı uygulamaya zorlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Son İsrail saldırısında en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki yetkililere göre, ekim ayında ateşkesin başlamasından bu yana İsrail, anlaşmayı açık şekilde ihlal ederek Gazze'ye yaklaşık 800 saldırı düzenledi ve bu saldırılarda en az 386 kişi hayatını kaybetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin en nadir bebek isimleri: Sadece bir kişide var! İşte TÜİK'in o listesi
- İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru ekranı açıldı mı? Kimler başvurabilecek?
- Google 67 akımı nedir, ekran neden sallanıyor? 6-7 akımı ne anlama geliyor?
- Memur maaşları ocakta ne kadar olacak? Zamlı tablo ortaya çıktı: Polis, doktor...
- Kar, yağmur, sis… Meteoroloji yeni haftayı açıkladı: Hangi iller risk altında?
- ÖGG 94. Yenileme sınavı bugün saat kaçta? Özel Güvenlik sınav kaç soru, kaç dakika?
- 15 dakika yeter! Kışın çamaşırları anında kurutan o yöntem: Tek bir malzeme
- Ocak temizliğine son veren ipucu! Tencereye attığınızda taşma duracak
- Osimhen Afrika Kupası’na gidecek mi? Süper Lig’den Afrika Kupası’na kimler katılacak?
- iOS 26.2 yayımlandı! O özellik çok işinize yarayacak: İşte tüm yenilikler
- Sultanlar Ligi’nde derbi! Galatasaray-Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig devre arası kaç gün sürecek?