Hamas doğruladı! Raid Saed İsrail saldırısında şehit düştü

Hamas, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bir hava saldırısında üst düzey komutanlarından Raid Saed’in şehit düştüğünü teyit etti. Bu saldırı, ekim ayında varılan ateşkes anlaşmasından bu yana bir Hamas yetkilisine yönelik en dikkat çekici suikast olarak değerlendiriliyor.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya, pazar günü yayımladığı video mesajında, işgalci İsrail saldırısında şehit edilen beş kişi arasında Raid Saed'in de bulunduğunu açıkladı. El-Hayya, Raid Saed'in Hamas'ın kıdemli komutanlarından biri olduğunu belirtti.

İsrail'in katlettiği Hamas'ın üst düzey komutanlarından Raid Saed (X)İsrail'in katlettiği Hamas'ın üst düzey komutanlarından Raid Saed (X)

El-Hayya açıklamasında, "İsrail'in devam eden ihlalleri ve dün gerçekleşen Hamas komutanı Raid Saed'e yönelik suikastın ardından, arabuluculara ve özellikle anlaşmanın ana garantörü konumundaki ABD yönetimi ile ABD Başkanı Donald Trump'a, İsrail'i ateşkese uymaya ve anlaşmayı uygulamaya zorlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze, EPAGazze, EPA

Son İsrail saldırısında en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze, EPAGazze, EPA

Gazze'deki yetkililere göre, ekim ayında ateşkesin başlamasından bu yana İsrail, anlaşmayı açık şekilde ihlal ederek Gazze'ye yaklaşık 800 saldırı düzenledi ve bu saldırılarda en az 386 kişi hayatını kaybetti.

