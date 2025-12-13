Katil İsrail kana doymuyor! İsrail'den Lübnan'a "derhal boşaltın" uyarısı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ila 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda kısa süre içerisinde Lübnan'a saldıracaklarını duyurarak işaretli bölgelerin acil boşaltılması gerektiğini söyledi.

(Foto: AA)

"DERHAL BOŞALTIN"

Paylaşımda " İsrail ordusu, yakın zaman içinde Hizbullah'a ait askeri altyapıları hedef alacaktır. Bu adım, Hizbullah'ın bölgede faaliyetlerini yeniden inşa etmeye yönelik yasaklı girişimlerine karşılık olarak atılmaktadır. Ekli haritada kırmızıyla işaretlenen binada ve çevresindeki yapılarda bulunan sivillere çağrımızdır: Hizbullah tarafından kullanılan bir binanın yakınındasınız. Güvenliğiniz için bu binayı derhal boşaltmanız ve söz konusu yapıdan ve bitişik binalardan en az 300 metre uzaklaşmanız gerekmektedir. Belirtilen binaların bulunduğu bölgede kalmaya devam etmek hayatınızı tehlikeye atmaktadır" ifadelerini kullandı.