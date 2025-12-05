Kuzey Denizi'nde "Rus" alarmı! İngiltere ve Norveç'ten ortak deniz gücü hamlesi
İngiltere ve Norveç, Rusya’nın Kuzey Atlantik’te artan denizaltı faaliyetlerine karşı harekete geçti. İki ülke, stratejik kabloları korumak ve Rus tehdidini sınırlamak için ilk kez ortak bir deniz gücü kurdu. 13 savaş gemisinden oluşacak görev gücünün, İskoçya-Grönland hattında devriye görevine başlayacağı bildirildi. Londra’dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven, kritik anlaşmanın detaylarını ve bölgede yükselen tansiyonu anlattı.
Rusya'nın Kuzey Atlantik'teki hareketliliğine karşı İngiltere ve Norveç'ten tarihi bir adım geldi. İki ülke, Rus denizaltı faaliyetlerini engellemek ve stratejik öneme sahip denizaltı kablolarını korumak için ortak bir deniz gücü kurma kararı aldı. Londra'dan bağlanan A Haber muhabiri Alpaslan Düven, anlaşmanın detaylarını ve bölgedeki askeri hareketliliği anlattı.
İLK KEZ ORTAK GÖREV GÜCÜ OLUŞTURULDU
A Haber muhabiri Alpaslan Düven, anlaşmanın kapsamını, "İngiltere ve Norveç'in, Rusya'nın Atlas Okyanusu kuzeyindeki faaliyetlerini engellemek için ortak deniz gücü kuracağı bildirildi. Bu sayede İngiltere ve müttefikleri için kritik denizaltı fiber optik kabloları ve altyapının korunacağı aktarılan açıklamada, iki donanmanın ilk kez ortak bir görev gücü oluşturduğu da özellikle vurgulanmış durumda." sözleri ile aktardı.
13 SAVAŞ GEMİSİ GÖREVE HAZIR
Kurulan gücün donanımı hakkında bilgi veren Düven, "Görev gücünü oluşturacak 13 geminin İngiliz yapımı Type 26 fırkateynlerinden oluşacağı ifade edildi. Norveç'in de bu gemilerden satın almak için İngiltere ile 10 milyar sterlinlik anlaşmaya imza attığı belirtiliyor" dedi.
İSKOÇYA VE GRÖNLAND ARASINDA DEVRİYE
Anlaşmanın coğrafi sınırlarına değinen Düven, "Anlaşma kapsamında İskoçya-Grönland arasında devriyelerin planlandığı, İngiltere'nin de Norveç'in geliştirdiği insansız gemi projelerine katılacağı ifade ediliyor. Donanmaların İngiliz yapımı Sting Ray torpidosu kullanarak mühimmat stokunu güçlendireceğine de işaret edilen açıklamada, NATO'nun otonom sistemlerine öneminin bir kez daha vurgulandığı ifade ediliyor" bilgisini paylaştı.
TARİHİ "SHETLAND OTOBÜSÜ" VURGUSU
Anlaşmanın isminin tarihi bir direnişe atıfta bulunduğunu belirten Düven, "Bu anlaşmayla İkinci Dünya Savaşı sırasında Norveç direnişinin merkezi olarak kullanılan İskoçya açıklarındaki Shetland adalarında yer alan 'Shetland Otobüsü' (Shetland Bus) adının da verildiği belirtiliyor" dedi.
BAŞBAKAN STARMER: "BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın konuyla ilgili açıklamalarını da aktaran Alpaslan Düven, "İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Rusya gemilerinin NATO müttefiklerinin sularında tespit edilmesine işaret ederek, 'Uluslararası ortaklarımızla ulusal güvenliğimizi sağlamak için birlikte çalışmalıyız. Norveç'le yapılan tarihi anlaşma sınırlarımızı ve ulusumuzu ve bunun için kritik altyapıyı koruma becerimizi de artıracaktır' ifadeleri yer alıyor." ifadelerini kullandı.
