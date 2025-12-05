Kuzey Denizi'nde "Rus" alarmı! İngiltere ve Norveç'ten ortak deniz gücü hamlesi

Rusya'nın Kuzey Atlantik'teki hareketliliğine karşı İngiltere ve Norveç'ten tarihi bir adım geldi. İki ülke, Rus denizaltı faaliyetlerini engellemek ve stratejik öneme sahip denizaltı kablolarını korumak için ortak bir deniz gücü kurma kararı aldı. Londra'dan bağlanan A Haber muhabiri Alpaslan Düven, anlaşmanın detaylarını ve bölgedeki askeri hareketliliği anlattı.

İLK KEZ ORTAK GÖREV GÜCÜ OLUŞTURULDU

A Haber muhabiri Alpaslan Düven, anlaşmanın kapsamını, "İngiltere ve Norveç'in, Rusya'nın Atlas Okyanusu kuzeyindeki faaliyetlerini engellemek için ortak deniz gücü kuracağı bildirildi. Bu sayede İngiltere ve müttefikleri için kritik denizaltı fiber optik kabloları ve altyapının korunacağı aktarılan açıklamada, iki donanmanın ilk kez ortak bir görev gücü oluşturduğu da özellikle vurgulanmış durumda." sözleri ile aktardı.