04 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 00:18
ABD’de F-16 düştü! Sıcak görüntüler A Haber’de

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde Thunderbird F-16C uçağı düştü. O anlara dair en sıcak görüntüler A Haber'de.

Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş uçağı eğitim sırasında düştü. O anlara dair en sıak görüntüler A Haber'de.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Ayrıntılar gelecek...

