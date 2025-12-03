03 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Güney Asya'da büyük felaket! Can kaybı 1400'ü aştı hastane gemileri devrede

Güney Asya'da büyük felaket! Can kaybı 1400'ü aştı hastane gemileri devrede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.12.2025 12:03
ABONE OL
Güney Asya’da büyük felaket! Can kaybı 1400’ü aştı hastane gemileri devrede

Güney Asya ülkelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve kasırga, bölgeyi enkaza çevirdi. Sri Lanka, Tayland ve Endonezya'dan peş peşe acı haberler gelirken, sel ve heyelan felaketinde toplam can kaybı 1400'ün üzerine çıktı. Ulaşımın durduğu Endonezya'da hastane gemileri göreve çağrıldı.

Güney Asya, tarihinin en ağır doğal afetlerinden biriyle boğuşuyor. Şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymaları nedeniyle bölge genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1400'ü geçti.

SEL VE TOPRAK KAYMALARINDA CAN KAYBI BİN 400'Ü GEÇTİ

SRİ LANKA'DA DITWAH KASIRGASI YIKIMI: 474 ÖLÜ

Felaketin en sert vurduğu ülkelerden biri olan Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası büyük bir yıkıma yol açtı. Afet Yönetim Merkezi (DMC), sel ve toprak kaymalarında can kaybının 474'e yükseldiğini, 356 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.

Ülke genelinde 1.58 milyondan fazla kişi afetten etkilenirken, 971 ev tamamen yıkıldı, 40 binden fazla yapıda hasar meydana geldi.

(kaynak: İHA)(kaynak: İHA)

ENDONEZYA'DA CAN PAZARI: HASTANE GEMİLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Bölgede en fazla can kaybının yaşandığı Endonezya'da bilanço korkunç boyutlara ulaştı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı, 753 kişinin hayatını kaybettiğini, 650 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Aceh bölgelerinde köprülerin yıkılması ve yolların kapanması nedeniyle birçok noktaya ulaşım sağlanamıyor. Yerel hastanelerin kapasitesinin dolması üzerine Endonezya hükümeti, 3 hastane gemisini bölgeye sevk etti.

(kaynak: İHA)(kaynak: İHA)

TAYLAND'DA ASKER SAHAYA İNDİ

Tayland'da ise sel ve toprak kaymaları nedeniyle can kaybı 185'e yükseldi. Tayland hükümeti, sellerden etkilenen 120 binden fazla haneye 31 milyon doların üzerinde tazminat sağlandığını açıkladı.

(kaynak: İHA)(kaynak: İHA)

Bölgede askerler, sivil yetkililerle birlikte temizlik çalışmalarına katılırken, yaralılara tıbbi destek sağlandığı anlar kameralara yansıdı. Öte yandan selin vurduğu bir diğer ülke olan Malezya'da can kaybının 3 olduğu ve artış yaşanmadığı bildirildi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör