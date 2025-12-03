Güney Asya’da büyük felaket! Can kaybı 1400’ü aştı hastane gemileri devrede

(kaynak: İHA)

ENDONEZYA'DA CAN PAZARI: HASTANE GEMİLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Bölgede en fazla can kaybının yaşandığı Endonezya'da bilanço korkunç boyutlara ulaştı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı, 753 kişinin hayatını kaybettiğini, 650 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Aceh bölgelerinde köprülerin yıkılması ve yolların kapanması nedeniyle birçok noktaya ulaşım sağlanamıyor. Yerel hastanelerin kapasitesinin dolması üzerine Endonezya hükümeti, 3 hastane gemisini bölgeye sevk etti.