Beyaz Saray'dan ABD-Rusya görüşmesine ilişkin açıklama: Trump bilgilendirildi
Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner, ABD tarafından hazırlanan ve Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmayı hedefleyen barış planını ele almak üzere Moskova'da bir araya gelmişti. Konuya ilişkin Beyaz Saray, "ABD ile Rusya verimli bir görüşme yaptı. Wıtkoff ve Kushner görüşmenin ardından Trump'ı bilgilendirdi" ifadelerine yer verdi.
Toplantıya Rusya tarafından Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev de katılmıştı.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD ile Rusya verimli bir görüşme yaptı. Wıtkoff ve Kushner görüşmenin ardından Trump'ı bilgilendirdi" ifadelerine yer verdi.
Witkoff ve damadı Jared Kushner ile dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Görüşmenin "faydalı" olduğunu söyleyen Uşakov, "Görüşmede, Amerikalıların bize ilettiği belgelerle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Temaslar sürecek. Amerikalılar, (Ukrayna'da) uzun vadeli çözümün sağlanması için girişimlerde bulunmaya hazır. Bu, hedeflerimize uygun. Amerikalılar, bu konuda görüşlerimizi ve kilit tekliflerimizi kayda almaya hazır olduklarını teyit etti." diye konuştu.
Rus ordusunun son haftalarda cephede ilerleme kaydettiğini dile getiren Uşakov, bunun Amerikan tarafıyla yapılan müzakereleri olumlu etkilediğini aktararak, "Yabancı ortakların barışçıl çözüme ulaşma yollarına ilişkin değerlendirmeleri daha mantıklı hale geldi." ifadesini kullandı.
Avrupa'nın sahadaki gerçek durumu göz önünde bulunduracağı ve Ukrayna meselesine yönelik yaklaşımını değiştireceği umudunu paylaşan Uşakov, Avrupalı ülkelerle bu konuda temaslara açık olduklarını dile getirdi.
Yuriy Uşakov, Amerikan ortaklarıyla müzakerelerde Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin ele alınıp alınmadığı yönündeki soruya, "Bu en kilit konu. Bu konu ele alındı ancak bu konuda ayrıntı paylaşamam çünkü müzakereler kapalı şekilde yapıldı. Ayrıntıların paylaşılmayacağı konusunda anlaştık." yanıtını verdi.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Rus sınırlarının uluslararası toplum tarafından tanınması ihtimaline dair ise şunları kaydetti: "Tüm bu konular Rusya ile ABD arasındaki müzakerelerde ele alınıyor. Şu anda ABD'den başka biriyle müzakere etmiyoruz. Ukrayna, İstanbul'daki müzakereleri sürdürmekten vazgeçti. Şimdi sadece Washington ile Moskova arasında temaslar sürüyor."
