Beyaz Saray’dan ABD-Rusya görüşmesine ilişkin açıklama: Trump bilgilendirildi

(FOTO: AA )

Rus ordusunun son haftalarda cephede ilerleme kaydettiğini dile getiren Uşakov, bunun Amerikan tarafıyla yapılan müzakereleri olumlu etkilediğini aktararak, "Yabancı ortakların barışçıl çözüme ulaşma yollarına ilişkin değerlendirmeleri daha mantıklı hale geldi." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın sahadaki gerçek durumu göz önünde bulunduracağı ve Ukrayna meselesine yönelik yaklaşımını değiştireceği umudunu paylaşan Uşakov, Avrupalı ülkelerle bu konuda temaslara açık olduklarını dile getirdi.

(FOTO: AA )

Yuriy Uşakov, Amerikan ortaklarıyla müzakerelerde Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin ele alınıp alınmadığı yönündeki soruya, "Bu en kilit konu. Bu konu ele alındı ancak bu konuda ayrıntı paylaşamam çünkü müzakereler kapalı şekilde yapıldı. Ayrıntıların paylaşılmayacağı konusunda anlaştık." yanıtını verdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Rus sınırlarının uluslararası toplum tarafından tanınması ihtimaline dair ise şunları kaydetti: "Tüm bu konular Rusya ile ABD arasındaki müzakerelerde ele alınıyor. Şu anda ABD'den başka biriyle müzakere etmiyoruz. Ukrayna, İstanbul'daki müzakereleri sürdürmekten vazgeçti. Şimdi sadece Washington ile Moskova arasında temaslar sürüyor."