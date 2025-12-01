Avustralya’dan Çin filosuna yakın kadraj!

SBS News'un haberine göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Çin Donanması'na ilişkin açıklamada bulundu.



Marles, Filipin Denizi'nde Çin'e ait bir donanma filosunun Avustralya hükümetince izlendiğini ifade etti.



İzleme faaliyetinin, filonun Avustralya topraklarına doğru yola çıkma olasılığına hazırlık amacıyla yürütüldüğünü belirten Marles, "İzliyoruz ve Avustralya'ya gelmediğinden emin olana kadar izlemeye devam edeceğiz." dedi.



Marles, bunun "rutin bir hareket" gibi göründüğünü kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN