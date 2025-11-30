Zelenskiy ile canlı yayında bomba alarmı! Fransız TV kanalı tahliye edildi

Zelenskiy'nin konuşması sırasında sirenler çalmaya başladı ve çalışanlar binayı tahliye etti. Olay, izleyenler tarafından saniye saniye ekrana yansıdı. Yetkililer, bomba ihbarının bir kişi tarafından yapıldığını ve kanalın hedef alındığını belirtti. Aramalar sonrası herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

DİPLOMASİ GÜNDEMİNDE BARIŞ PLANI

Olay, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde yaşandı. Zelenskiy, ABD'nin hazırladığı "barış planını" görüşmek üzere bir heyeti bu ülkeye gönderdiğini hatırlattı. Başkan, savaşın onurlu şekilde sonlandırılması için önümüzdeki günlerde atılacak adımların netleşebileceğini söyledi.