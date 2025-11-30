30 Kasım 2025, Pazar
Zelenskiy ile canlı yayında bomba alarmı! Fransız TV kanalı tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2025 10:53 Güncelleme: 30.11.2025 11:10
Fransa’da dikkat çeken bir olay yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile canlı yayına bağlanan bir Fransız TV kanalında bomba alarmı verildi. Sirenlerin çalmasıyla birlikte kanal binası anında boşaltıldı ve panik anları canlı yayına yansıdı.

Zelenskiy'nin konuşması sırasında sirenler çalmaya başladı ve çalışanlar binayı tahliye etti. Olay, izleyenler tarafından saniye saniye ekrana yansıdı. Yetkililer, bomba ihbarının bir kişi tarafından yapıldığını ve kanalın hedef alındığını belirtti. Aramalar sonrası herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

ZELENSKİY'NİN CANLI YAYININA BOMBA İHBARI

DİPLOMASİ GÜNDEMİNDE BARIŞ PLANI

Olay, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde yaşandı. Zelenskiy, ABD'nin hazırladığı "barış planını" görüşmek üzere bir heyeti bu ülkeye gönderdiğini hatırlattı. Başkan, savaşın onurlu şekilde sonlandırılması için önümüzdeki günlerde atılacak adımların netleşebileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Fransız TV kanalına röportaj verirken (A HABER Ekran Görüntüsü)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Fransız TV kanalına röportaj verirken (A HABER Ekran Görüntüsü)

Zelenskiy, günlük görüntülü mesajında şunları kaydetti:

Ukrayna heyeti ABD'ye ulaşacak ve diyalog Cenevre notlarına dayanarak devam edecek.

Ülkenin öncelikli çıkarları doğrultusunda çalışılması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, "Amerikan tarafı yapıcı davranıyor. Savaşın onurlu bir şekilde sonlandırılmasına dair adımlar kısa sürede netleşebilir" dedi.

MEDYA GÜVENLİĞİ VE PANİK ANLARI

Fransa'daki tahliye, ülke basını ve izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Yetkililer, olayın ardından güvenlik protokollerini gözden geçirdi. Canlı yayın anındaki alarm, medya güvenliği ve olası tehditlere karşı önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ULUSLARARASI GÖZLER UKRAYNA-RUSYA KRİZİNDE

Bu tür olaylar, savaşın diplomasi boyutunu izleyen kamuoyunda da endişe yarattı. Zelenskiy'nin açıklamaları, barış süreci ve ABD'nin planına dair beklentileri güçlendirirken, yaşanan tahliye medya ve diplomasi dünyasında dikkat çekti.

