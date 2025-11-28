ABD-Rusya Kulisi Isındı! Kırım’ı Rusya’ya bırakmaya hazır

The Telegraph'ın haberine göre Donald Trump'ın barış elçisi Steve Witkoff'u ve damadı Jared Kushner'i, teklifi doğrudan Moskova'da Vladimir Putin'e iletmek üzere gönderdiğini öğrendi.

"ABD AVRUPA'NIN TUTUMUNU UMURSAMIYOR"

Toprağı tanıma planı, Amerikan diplomatik teamüllerini bozsa da Ukrayna'nın Avrupalı müttefiklerinin endişelerine rağmen büyük ihtimalle ilerleyeceği belirtilirken konuya dair konuşan bir yetkilinin, "Amerikalıların Avrupa'nın tutumunu umursamadığı giderek daha net hale geliyor. Avrupalıların istediklerini yapabileceklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandığı vurgulandı.

BARIŞ PLANI İÇİN ANA KOŞUL

Rusya Devlet Başkanı ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, Washington'ın Kırım ile Donetsk ve Luhansk bölgelerini Rus toprağı olarak yasal olarak tanımasının, ABD başkanının barış planı üzerindeki müzakerelerde ana konulardan biri olacağını söyledi.