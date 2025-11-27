Financial Tmes’tan İstanbul Havalimanı’na övgü: Üç büyük liderden biri

İstanbul Havalimanı, DHA

Ayrıca Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasitesi olduğunun altı çizilirken, yapılacak büyüme çalışmaları kapsamında havalimanının 6 pist ile 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacağı da belirtildi.

TALEP, İSTANBUL'U DUBAİ VE RİYAD'DAN AYRIŞTIRIYOR

Büyümenin İstanbul'u Orta Doğu'daki 'mega hub' rekabetinde en güçlü oyunculardan biri haline getirdiği belirtildi. Analizde, İstanbul'un yalnızca bir aktarma merkezi olmanın ötesine geçerek hem transit hem de turistik bir merkez olarak benzersiz bir konum elde ettiğine dikkat çekildi.