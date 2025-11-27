Financial Tmes'tan İstanbul Havalimanı'na övgü: Üç büyük liderden biri
Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times yaptığı geniş kapsamlı analizde, İstanbul Havalimanı'nı Dubai ve Riyad ile birlikte küresel havacılığın yeni üç büyük liderinden biri olarak konumlandırdı.
Haberde, bölgedeki hızlı büyümenin 'üç Heathrow büyüklüğünde' bir kapasite artışına denk geldiği belirtilirken, İstanbul'un bu rekabetin merkezindeki en güçlü oyunculardan biri olduğuna vurgu yapıldı.
Ayrıca İstanbul'un stratejik konum avantajı, genişleyen bağlantı ağı ve insan kaynağı yönetimi yaklaşımının öne çıktığı ifade edildi.
Ayrıca Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasitesi olduğunun altı çizilirken, yapılacak büyüme çalışmaları kapsamında havalimanının 6 pist ile 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacağı da belirtildi.
TALEP, İSTANBUL'U DUBAİ VE RİYAD'DAN AYRIŞTIRIYOR
Büyümenin İstanbul'u Orta Doğu'daki 'mega hub' rekabetinde en güçlü oyunculardan biri haline getirdiği belirtildi. Analizde, İstanbul'un yalnızca bir aktarma merkezi olmanın ötesine geçerek hem transit hem de turistik bir merkez olarak benzersiz bir konum elde ettiğine dikkat çekildi.
Çift yönlü talep artışının, İstanbul'u Dubai ve Riyad'dan ayrıştıran en kritik unsur olduğu vurgulandı.
İSTANBUL'UN COĞRAFİ KONUMU BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR
Yapılan değerlendirme kapsamında açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "İstanbul, Afrika-Asya-Avrupa üçgeninin tam ortasında. Bu coğrafi konum, bizi doğal bir küresel merkez haline getiriyor. Ne kadar ülkeyle bağlantınız varsa o kadar cazip oluyorsunuz; farklı ülkelerden havayolları geldikçe bağlantı ağınız daha da artıyor. İstanbul işte bu döngünün merkezinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.
