İşgalci İsrail’den demografik mühendislik! 1 milyon siyonist işin içinde

İsrail işgal güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelliyor. (AA)

ABD–İSRAİL İLİŞKİLERİ, ARTAN ANTİSEMİTİZM VE EKONOMİK KRİZ MASADA

Dr. Miriam Adelson'un ev sahipliğindeki zirvede;

İsrail–ABD ilişkileri,

ABD'de yükselen siyonizm rahatsızlığı,

savaş sonrası İsrail ekonomisinin sarsılması, teknoloji sektörü gibi başlıklar da tartışıldı.

Rashi Vakfı CEO'su Michal Cohen, "savaş yorgunu toplumun rehabilitasyon yerine gerçek bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu" belirtti.

SİYASET İŞ DÜNYASI VE LOBİ GÜCÜ AYNI MASADA

Zirveye katılan diğer isimler arasında:

İş kadını Ofra Strauss,

Shazar Center CEO'su Avigdor Kahalani,

Bakan Amichai Chikli,

Eski BM Büyükelçisi Gilad Erdan,

HaShomer HaChadash CEO'su Yoel Zilberman ve diğer birçok lobi temsilcisi yer aldı.

GAZZE YANARKEN "DEMOGRAFİ ZİRVESİ" TEPKİ TOPLADI

Israel Hayom'un önerdiği "11. Milyon" vizyonu, İsrail'in uluslararası arenada ağır insan hakları ihlalleri iddialarıyla karşı karşıya olduğu bu dönemde eleştirilerin odağı oldu.

Zirvenin, özellikle Filistin topraklarındaki işgalin derinleşmesine hizmet edeceği yönündeki uyarılar giderek artıyor.