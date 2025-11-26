İşgalci İsrail'den demografik mühendislik! 1 milyon siyonist işin içinde
Israel Hayom’un New York’ta düzenlediği zirvede, İsrail’in demografisini güçlendirmek için dünya çapında 1 milyon kişiyi İsrail’e taşıma planı masaya yatırıldı.
Gazze Şeridi'nde devam eden ağır insan hakları ihlallerine rağmen Tel Aviv yönetiminin yeni bir nüfus mühendisliği projesine yönelmesi büyük tepki çekti.
"11. MİLYON" PROJESİ: İŞGAL POLİTİKASININ YENİ AYAĞI
Israel Hayom'un duyurduğu plana göre hedef, önümüzdeki 10 yılda dünya genelinden 1 milyon kişiyi İsrail'e getirerek ekonomik ve siyasi gücü artırmak.
Zirvede bu kampanyayı yürüten isimler arasında Ronald S. Lauder, iş insanı Sylvan Adams ve yatırımcı Michael Eisenberg bulunuyor.
Bu girişim, işgal altındaki Batı Şeria ve Batı Kudüs'te İsrail'in yıllardır eleştirilen yerleşimci genişleme stratejisini güçlendirme çabası olarak yorumlandı.
NEW YORK'TA TOPLANAN LOBİLER: "DEMOGRAFİYİ DEĞİŞTİRME" HAMLESİ
Toplantıya New York'taki etkin Yahudi topluluklarının temsilcileri de katıldı.
Israel Hayom'a göre amaç, "diaspora ile bağları güçlendirmek", "güvenli bir gelecek sağlamak" ve "profesyonel fırsatlar yaratmak."
Ancak eleştirmenlere göre bu söylemler, Gazze'deki sivil kayıpların gölgesinde meşruiyet kazandırma çabası.
Israel Hayom Genel Yayın Yönetmeni Omer Lachmanovitch, projeyi "büyüme motoru" olarak tanımlayarak savundu.
GAZZE'DE SOYKIRIM SUÇLAMALARI SÜRERKEN YENİ PROJE TEPKİ ÇEKTİ
Zirve, İsrail'in Gazze Şeridi'nde on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.
Bu nedenle "11. Milyon Planı" birçok insan hakları savunucusu tarafından "demografik manipülasyon" ve "işgal politikalarının derinleştirilmesi" olarak eleştiriliyor.
ABD–İSRAİL İLİŞKİLERİ, ARTAN ANTİSEMİTİZM VE EKONOMİK KRİZ MASADA
Dr. Miriam Adelson'un ev sahipliğindeki zirvede;
İsrail–ABD ilişkileri,
ABD'de yükselen siyonizm rahatsızlığı,
savaş sonrası İsrail ekonomisinin sarsılması, teknoloji sektörü gibi başlıklar da tartışıldı.
Rashi Vakfı CEO'su Michal Cohen, "savaş yorgunu toplumun rehabilitasyon yerine gerçek bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu" belirtti.
SİYASET İŞ DÜNYASI VE LOBİ GÜCÜ AYNI MASADA
Zirveye katılan diğer isimler arasında:
İş kadını Ofra Strauss,
Shazar Center CEO'su Avigdor Kahalani,
Bakan Amichai Chikli,
Eski BM Büyükelçisi Gilad Erdan,
HaShomer HaChadash CEO'su Yoel Zilberman ve diğer birçok lobi temsilcisi yer aldı.
GAZZE YANARKEN "DEMOGRAFİ ZİRVESİ" TEPKİ TOPLADI
Israel Hayom'un önerdiği "11. Milyon" vizyonu, İsrail'in uluslararası arenada ağır insan hakları ihlalleri iddialarıyla karşı karşıya olduğu bu dönemde eleştirilerin odağı oldu.
Zirvenin, özellikle Filistin topraklarındaki işgalin derinleşmesine hizmet edeceği yönündeki uyarılar giderek artıyor.
