Gazze’de insanlık dramı! Bombalardan kaçtılar sele mahkum oldular

Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, İsrail saldırılarının açtığı yaraları daha da derinleştirdi. Evleri yıkıldığı için Deir el-Belah kentindeki El-Nakheel kampına sığınan binlerce Filistinli, bir gecede çadırlarının sular altında kalmasıyla bir kez daha her şeyini kaybetti.

"GERİYE ÖLÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY KALMADI"

Gazze şehrinden göç etmek zorunda kalan ve saldırılarda yaralanan Abdurrahman es-Salmi, yaşadığı çaresizliği ve isyanını anlattı. Hamile eşi ve çocuklarıyla birlikte sular içinde kaldığını belirten Salmi'nin feryadı, bölgedeki trajedinin özeti gibiydi: