Gazze’de insanlık dramı! Bombalardan kaçtılar sele mahkum oldular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 25.11.2025 17:07
Gazze'de zulüm bitmiyor. İsrail'in 2 yıldır süren saldırılarından kaçarak derme çatma çadırlara sığınan Filistinliler, bu kez de sel felaketinin pençesine düştü. Şiddetli yağışlar sonrası sular altında kalan kamplarda tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Yürekleri dağlayan feryatlar ise Gazze'deki çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi: şehrinden göç etmek zorunda kalan ve saldırılarda yaralanan vatandaşlar çaresizliği, "Bunu hak edecek ne yaptılar? Allah'ım bizi kurtar!" sözleri ile anlattı.

Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, İsrail saldırılarının açtığı yaraları daha da derinleştirdi. Evleri yıkıldığı için Deir el-Belah kentindeki El-Nakheel kampına sığınan binlerce Filistinli, bir gecede çadırlarının sular altında kalmasıyla bir kez daha her şeyini kaybetti.

GAZZE'DE YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE ÇADIRLARI SU BASTI

"GERİYE ÖLÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY KALMADI"

Gazze şehrinden göç etmek zorunda kalan ve saldırılarda yaralanan Abdurrahman es-Salmi, yaşadığı çaresizliği ve isyanını anlattı. Hamile eşi ve çocuklarıyla birlikte sular içinde kaldığını belirten Salmi'nin feryadı, bölgedeki trajedinin özeti gibiydi:

(foto:AA)(foto:AA)

Abdurrahman es-Salmi: "Bugün yağış nedeniyle çocuklarımla su içinde kaldık. Ne zaman huzura kavuşacağız? Geriye ölümden başka bir şey kalmadı. Dünya çocuklarımızı öldürmek mi istiyor? Buradaki hayat tam bir trajedi. İş yok, yiyecek yok, bize yardım edecek kimse yok. Şu çadırlara bakın. Tüm bu yerinden edilmiş insanlar sel sularına kapılmış."

(foto:AA)(foto:AA)

"Bunu hak edecek ne yaptılar? Çocukları bunu hak edecek ne yaptı? Bu çocuklar nereye gidecek? Çocuklarım nerede uyuyacak? Eşim nerede uyuyacak? İşlerimi en iyi koruyucu olan Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım bizi kurtar!"

(foto:AA)(foto:AA)

"UYURKEN SU BASTI, BU TRAJEDİ NE ZAMAN BİTECEK BİLMİYORUZ!"

Beyt Lahya'dan göç eden İslam Mima ise, gece uyudukları sırada bir anda sular altında kaldıklarını belirtti. Çadırdaki her şeyin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Mima, bitmek bilmeyen çilelerini dile getirdi:

(foto:AA)(foto:AA)

İslam Mima: "Uyurken aniden bastıran yağmur, bizi sular altında bıraktı. Su çadırın içindeki her şeyi sular altında bıraktı. Uyuyan çocuklar, yataklar ve kıyafetler su içinde kaldı. Yatağa bak, nasıl da su basmış. Acı çekiyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hayatımız bir mücadeleye dönüştü ve bu trajedinin ne zaman biteceğini bilmiyoruz."

(foto:AA)(foto:AA)

EVLERİN %92'Sİ YIKILDI, TEK SIĞINAKLARI ÇADIRLARDI!

Gazze'deki bu insanlık dramının temelinde, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve aralıksız sürdürdüğü saldırılar yatıyor. Saldırılar nedeniyle Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 92'si ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Hayatta kalmayı başaranların büyük çoğunluğu ise ne soğuktan ne de yağmurdan koruyan derme çatma çadırlarda, insanlık dışı koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

