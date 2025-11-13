AB’den Google’a flaş soruşturma! Haber sitelerine sansüre geçit yok

AB, Google'a haber sitelerinin içeriklerini aramada alt sıralara attığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. (A Haber arşiv)



AB'nin çalışmalarında Google'ın "site itibarını kötüye kullanma politikası" kapsamında ticari ortaklardan içerik barındıran haber mecraları ve diğer yayıncıların internet sitelerini ve içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiğine dair işaretlerin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Komisyonun soruşturması, özellikle Google'ın site itibarını kötüye kullanma politikasına ve bu politikanın yayıncılara nasıl uygulandığına odaklanıyor." bilgisi paylaşıldı.