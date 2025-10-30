30 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri İngiliz basını çıkardı! Katil İsrail'den Amazon ve Google'la gizli pazarlık

İngiliz basını çıkardı! Katil İsrail'den Amazon ve Google'la gizli pazarlık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 11:40 Güncelleme: 30.10.2025 11:58
ABONE OL
İngiliz basını çıkardı! Katil İsrail’den Amazon ve Google’la gizli pazarlık

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, İsrail’in Google ve Amazon ile yaptığı gizli pazarlıkları ortaya çıkardı.

2021 yılında İsrail hükümetiyle imzalanan 1,2 milyar dolarlık bulut bilişim anlaşması sırasında, iki teknoloji devi, "göz kırpma mekanizması" olarak adlandırılan ve yasal yükümlülükleri dolaylı olarak atlamayı gerektiren bir sistemi kabul etti.

YABANCI YARGILARA VERİ SIZDIRMAMAK İÇİN "GİZLİ SİNYAL"

The Guardian'ın haberine göre, İsrail'in amacı, verilerini küresel bulut platformlarına taşırken, bu bilgilerin yabancı güvenlik ve adli mercilerin eline geçmesini engellemekti. Google ve Amazon, müşterilerinin verilerini soruşturmalarda paylaşmak zorunda kalabiliyor. Ancak İsrail, olası yasal taleplere karşı gizli bir uyarı sistemi oluşturdu: Veri başka bir ülkeye verildiğinde, şirkete özel kodlu bir ödeme sinyali göndermek.

The Guardian Ekran Görüntüsü The Guardian Ekran Görüntüsü

Örneğin, Amerikan yetkililere veri verildiğinde +1 kodlu bir ödeme, İtalyan yetkililere veri sızdırıldığında +39 kodlu bir ödeme gibi sistem, şirketleri yasal yükümlülüklerini gizlice bildirmeye yönlendiriyor.

MICROSOFT VE AMAZON'DAN KATİL DEVLETİNE DESTEK

Guardian'a göre, Google ve Amazon da anlaşma koşullarında İsrail'in bulut hizmetlerine erişimini sınırlayamayacak şekilde taahhütte bulundu.

Belgeler, Google ve Amazon'un bu gizli sistemi kabul etmesinin yanı sıra, İsrail'in diğer taleplerini de yerine getirdiğini gösteriyor. "Nimbus Projesi" olarak bilinen anlaşmaya göre şirketler:

Amazon Şirketi, EPAAmazon Şirketi, EPA

İsrail'in devlet kurumlarının, güvenlik servislerinin ve ordunun bulut hizmetlerini nasıl kullandığına müdahale edemiyor,

Hizmet erişimini askıya alamıyor veya kısıtlayamıyor,

İnsan hakları ihlalleri gerekçesiyle hizmetleri durduramıyor.

Bu maddeler, Microsoft'un geçtiğimiz ay İsrail işgal güçlerinin Filistinli sivillerin telefonlarını izlemek için kullandığı sistemin erişimini kapatmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Microsoft, bu adımı "sivillerin kitlesel gözetimini kolaylaştırmak istemiyoruz" diyerek savunmuştu. Ancak Nimbus sözleşmesi, Google ve Amazon'un benzer bir adım atmasını açıkça yasaklıyor.

İNSAN HAKLARI VE SAVAŞ SUÇLARI GÖLGESİNDE GİZLİ ANLAŞMA

İsrail'in bu anlaşmaları, özellikle iki yıl süren Gazze saldırısında bulut sağlayıcıların rolü tartışılırken daha da önem kazanıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım niteliği taşıyor. İsrail işgal güçleri, büyük veri ve istihbarat bilgilerini Google ve Amazon bulutlarına taşıyarak operasyonları yürüttü.

Orta Doğu'da binlerce masumu katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (REUTERS)Orta Doğu'da binlerce masumu katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (REUTERS)

GOOGLE VE AMAZON'UN HAKKI YOK

Sözleşme şartlarına göre, Google ve Amazon, İsrail'in teknolojilerini hangi amaçla kullandığını sorgulamayacak veya erişimi kısıtlayamayacak. Finans bakanlığı belgelerine göre, şirketler, kendi sözleşmelerine aykırı bir durum görseler bile, İsrail'in bulut kullanımına müdahale edemeyecek.

GİZLİ KOD VE ULUSLARARASI HUKUKA TEHLİKE

Hukuk uzmanlarına göre, "göz kırpma" mekanizması ABD ve diğer ülkelerde yasal yükümlülükleri gizlice atlamaya yol açabilir. Bu, teknoloji devlerini uluslararası hukuki risklerle karşı karşıya bırakıyor.

The Guardian'ın haberinde, İsrail'in taleplerine boyun eğerek Google ve Amazon'un iç süreçlerini uyarladığı ve standart sözleşme hükümlerini "İsrail lehine" değiştirdiği belirtiliyor.

İSRAİL'İN CASUSLARI: TEKNOLOJİ DEVLERİ

İsrail, küresel teknoloji şirketlerini adeta kendi casusluk ve veri güvenliği mekanizmasına dahil ederek, uluslararası hukuku ve etik sınırları zorluyor. Google ve Amazon ise, anlaşmayı kabul ederek İsrail'in bu gizli oyununa alet olmuş durumda.

Google ve Amazon, Foto: ArşivGoogle ve Amazon, Foto: Arşiv

ARKA PLAN: PROJE NİMBUS VE VERİ KONTROLÜ

Nimbus Projesi, İsrail hükümetinin tüm kamu kurumları ve ordusuna ait verileri Google Cloud ile Amazon Web Services altyapısına taşıdığı stratejik bir bulut programı olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, özellikle ABD ve Avrupa'daki yeni yasal düzenlemelerin, yabancı mahkemelerin İsrail verilerine doğrudan erişim sağlamasına yol açabileceğinden endişe duyuyordu. Bu kaygı, "göz kırpma" mekanizmasının geliştirilmesine ve verilerin kontrolünün İsrail'de tutulmasına zemin hazırladı.

Ancak insan hakları örgütleri, projenin Gazze ve Batı Şeria'daki askeri operasyonlarda kullanılan gözetim teknolojilerini destekleyebileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Google ve Amazon çalışanlarının bir kısmı, geçtiğimiz yıl "Drop Project Nimbus" sloganıyla bu anlaşmaya karşı protestolar düzenlemişti.

Katil İsrail’den ateşkes ihlaliKatil İsrail’den ateşkes ihlali KATİL İSRAİL'DEN ATEŞKES İHLALİ
İsrailli 2 esirin cesedini daha enkazdan !İsrailli 2 esirin cesedini daha enkazdan ! İSRAİLLİ 2 ESİRİN CESEDİNİ DAHA ENKAZDAN !
Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınındaTürkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında TÜRKİYE'NİN EUROFİGHTER ALIMI DÜNYA BASININDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiliz basını çıkardı! Katil İsrail’den Amazon ve Google’la gizli pazarlık İngiliz basını çıkardı! Katil İsrail’den Amazon ve Google’la gizli pazarlık İngiliz basını çıkardı! Katil İsrail’den Amazon ve Google’la gizli pazarlık
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör