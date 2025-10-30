İngiliz basını çıkardı! Katil İsrail’den Amazon ve Google’la gizli pazarlık

2021 yılında İsrail hükümetiyle imzalanan 1,2 milyar dolarlık bulut bilişim anlaşması sırasında, iki teknoloji devi, "göz kırpma mekanizması" olarak adlandırılan ve yasal yükümlülükleri dolaylı olarak atlamayı gerektiren bir sistemi kabul etti.

YABANCI YARGILARA VERİ SIZDIRMAMAK İÇİN "GİZLİ SİNYAL"

The Guardian'ın haberine göre, İsrail'in amacı, verilerini küresel bulut platformlarına taşırken, bu bilgilerin yabancı güvenlik ve adli mercilerin eline geçmesini engellemekti. Google ve Amazon, müşterilerinin verilerini soruşturmalarda paylaşmak zorunda kalabiliyor. Ancak İsrail, olası yasal taleplere karşı gizli bir uyarı sistemi oluşturdu: Veri başka bir ülkeye verildiğinde, şirkete özel kodlu bir ödeme sinyali göndermek.