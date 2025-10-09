Dijital telifte yeni dönem başlıyor! Yazılım sayesinde intihal anında tespit edilecek | Komisyon Başkanı Elmas duyurdu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas (AA)

Elmas, TBMM'nin yeni yasama yılının bu ayın başında başladığını hatırlatarak, "Bu ay içerisinde biraz daha olgunlaşacağını, Dijital Mecralar Komisyonumuzda tartışıldıktan sonra Genel Kurul'a iletebileceğimizi düşünüyoruz. Meclis'in gündemine daha önemli, acil bir konu geldiğinde belki bu sürede ileri kaymalar olabilir. Ama şu anda çalışmalar, Komisyonumuz tarafından yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Komisyon'un tüm üyelerinin dijital telif düzenlemesinin çıkarılması noktasında bir beklenti içinde olduğunu ve Komisyon olarak bir hedef koyduklarını dile getiren Elmas, "Tüm üyelerimizin kanunun çıkmasıyla alakalı ve servis sağlayıcıların kullandıkları bu ürünlerin teliflerinin mutlaka hak sahiplerine ödenmesi noktasında bir kararlılık içerisinde olduğunu görüyoruz. Komisyon üyelerimizin, tüm siyasi partilerin katıldığı bir kanun teklifinin çok kısa süre içerisinde Genel Kurul'a geleceği noktasında bir hedefimiz ve çalışmamız var." dedi.

Elmas, "dijital telif" düzenlemesinin kapsamına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Burada maksat şu: Daha kaliteli haber, daha emek verilmiş bir ürün ortaya çıksın. Bu emek verilmiş ürünle alakalı bir rekabet ortamı da doğsun. Emek verilerek yapılmış bir haberin karşılığının olması lazım. Bunun tüm servis sağlayıcılar tarafından okura ulaştırıldığı bir organizasyonun meydana getirdiği trafiğin bir gelir kaynağı olması da mümkün. Buradan reklamlar alınıyor, birtakım kazançlar elde ediliyor. Gazetecilerin, içerik sağlayıcıların emekleri, alın terleri, fedakarlıklarıyla ortaya çıkardıkları haberler üzerinden bu gelirler elde ediliyor. Kimsenin buradan reklam geliri elde etmesine karşı değiliz ama reklam geliri elde ediyorsa bu gelirin kaynağı, sebebi olan, bu gelirin elde edilmesine vesile olan bazı vasıtaların da bir anlamda değerlendirilmesi, takdir edilmesi gerekiyor. Biz, bu trafiği oluşturan çalışmaların ilk sahibinden itibaren kurumsal veya kişisel olarak ödüllendirilmesini, emeğin karşılığının verilmesini arzu ediyoruz. Zaten bu işe 'telif' diyoruz. Buna ait bir yasal düzenleme."