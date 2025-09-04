Google çöktü! Uzman isim detayları A Haber'de anlattı! Kesinti ne zaman düzelir, sorunun kaynağı ne?

11:24 04 Eylül 2025

Erişim sorunlarının çözümü için iki olasılığın bulunduğunu aktaran uzman, şunları kaydetti:

“Ya Google gerekli IP ve DNS güncellemelerini sağlayacak ve internet servis sağlayıcılarına bildirim yapacak ya da fiziksel olarak devre dışı kalan sunucuların yedekleri devreye alınacak. Her iki senaryoda da sorunun birkaç saat içinde çözüme kavuşmasını bekliyorum.”

Demircan, Google’ın merkezi sunucularında bir çökme yaşanmadığını, yalnızca belirli bölgelerdeki altyapısal problemlerin söz konusu olduğunu vurgulayarak “Bu nedenle sürecin kısa sürede normale döneceğine inanıyorum” dedi.