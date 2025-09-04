Google çöktü! Uzman isim detayları A Haber'de anlattı! Kesinti ne zaman düzelir, sorunun kaynağı ne?
Sabah saatlerinden bu yana Google ve YouTube başta olmak üzere bazı Google servislerine dünya genelinde erişimde aksaklıklar yaşanıyor. Kullanıcılar zaman zaman platformlara giriş yapamazken, yetkililerden konuyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi.
Sabah saatlerinden bu yana Google ve YouTube'a erişimde dünya genelinde aksaklıklar yaşanıyor. Kullanıcılar arama motoru ve video platformuna zaman zaman giriş yapamazken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. A Haber canlı yayınına katılan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık, kesintilerin Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede görüldüğünü ve şifre güvenliğiyle ilgili iddiaların da gündeme geldiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin Google'dan teknik rapor talep ettiğini açıkladı.
İşte konuya ilişkin anbean gelişmeler...
"1-2 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜM BEKLENİYOR"
Erişim sorunlarının çözümü için iki olasılığın bulunduğunu aktaran uzman, şunları kaydetti:
“Ya Google gerekli IP ve DNS güncellemelerini sağlayacak ve internet servis sağlayıcılarına bildirim yapacak ya da fiziksel olarak devre dışı kalan sunucuların yedekleri devreye alınacak. Her iki senaryoda da sorunun birkaç saat içinde çözüme kavuşmasını bekliyorum.”
Demircan, Google’ın merkezi sunucularında bir çökme yaşanmadığını, yalnızca belirli bölgelerdeki altyapısal problemlerin söz konusu olduğunu vurgulayarak “Bu nedenle sürecin kısa sürede normale döneceğine inanıyorum” dedi.
HESAPLARIMIZ HACKLENDİ Mİ?
Son dönemde artan siber saldırılar nedeniyle kullanıcıların endişe etmesinin doğal olduğunu belirten Demircan, “Eğer bu bir hackleme olayı olsaydı çoktan verilerimiz internette dolaşıma girmiş olurdu. Mevcut tablo yalnızca bağlantı kopukluklarına işaret ediyor” diyerek paniğe gerek olmadığını söyledi.
Demircan, özellikle Android işletim sistemli cihazların Google servislerine bağlı çalıştığını, bu nedenle kesintinin telefonlardaki bazı uygulamalara da yansıdığını belirtti.
"BÖLGESEL BİR PROBLEM, GLOBAL BİR ÇÖKÜŞ DEĞİL"
Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Adli Bilişim Uzmanı Osman Demircan, sorunun nedenleri ve çözüm sürecine dair önemli bilgiler paylaştı.
Demircan, yaptığı değerlendirmede erişim sorununun global ölçekte değil, belirli bölgelerle sınırlı olduğunu vurguladı. “Genel incelemelerde sorunun Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye gibi Güneydoğu Avrupa ülkelerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Bu durum, küresel bir çöküşten ziyade bölgesel bir iletişim problemine işaret ediyor” dedi.
Uzman, geçmişte yaşanan benzer sorunlara da değinerek “Yıllar önce denizaltı fiber kablolarında yaşanan fiziksel hasarlar böyle kesintilere yol açmıştı. Ancak mevcut durum daha farklı görünüyor. Google’ın tamamen çökmesi söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
UZMAN İSİM A HABER'DE ANLATTI
Bilişim Uzmanı Prof Dr. Ali Murat Kırık A Haber canlı yayınında konuyla ilgili, "Bazı Avrupa ülkelerinde Bulgaristan dahil ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Bölgesel altyapı sorunu var gibi görünüyor. Bunlar genelde geçici oluyor. Çok büyük bir sorun gibi görünmüyor. Google altyapısını kullanan sistemler de aynı durumu yaşayabilir." dedi.
KESİNTİ NEDEN KAYNAKLI OLABİLİR?
Kırık açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Google hizmetlerini kullanan, alt yapıyı kullanan birçok sistemde aynı sorunun söz konusu olma ihtimali kuvvetli muhtemel. Ne kadar süreceği belli olmayan bir süre. Resmi bir açıklama yapılmadı. Genelde bu tür kesintiler alt yapı sorunlarından, ağ yapılandırma hatalarından ya da kimlik doğrulama aksaklıklarından kaynaklı olur. Bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor.
SİBER SALDIRI OLABİLİR Mİ?
İnternet demek biliyorsunuz Google demek oluyor. Ama ben burada geniş çaplı bir kesinti olmasına rağmen tüm dünyada kesintinin olmamasının açıkçası bir soru işareti olarak karşımıza çıktığını görüyorum. Neden belli bölgelerde gerçekleştirilmiş oluyor. Bu da bir soru işareti. Çünkü haritaya da bakıyorum yavaş yavaş dünya genelinde aynı durumla karşı karşıya kalıyoruz. Siber saldırı riskini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
GMAİL ŞİFRELERİ Mİ ÇALINDI?
Gmail, Google'ın aynı alt yapısını kullanıyor. Şuan yavaş yavaş diğer ülkelerde de gidiyor. Gürcistan'dan bildirim gelmeye başladı. DNS sorunu da olabilir. Saldırı iddiaları gündeme geldi. Burada Darkweb'ten kaynaklı durum söz konusu olmuş olabilir. Çalışma söz konusu olmazsa ve bu iddialar doğru çıkarsa şirket bu iddiaların önünü kesebilmek, kişisel verilere bilgilere ulaşımı engelleme amaçlı servisleri pasifize etmiş olabilir. E-posta şifreleri çalındıysa bundan kaynaklı kesinti yaşanmış olabilir.
BAKANLIKTAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım, hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.
DİĞER PLATFORMLARA ERİŞİM SORUNLARI
Erişim problemleri sadece arama motoru ile sınırlı kalmıyor. Gmail, Google Analytics, Gemini ve diğer Google platformlarına da kısa süreli giriş yapılamıyor. Bu durum, kullanıcıların iş süreçlerini etkileyebiliyor ve bazı hizmetlerde veri takibi, e-posta gönderimi veya reklam yönetimi gibi işlemlerin geçici olarak aksamasına neden olabiliyor.
