10 Kasım 2025, Pazartesi
Texas'ta iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

Texas'ta iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.11.2025 11:03
Texas’ta iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti.

San Antonio Polis Departmanından dün yapılan açıklamaya göre, San Antonio kentindeki bir peyzaj malzemeleri şirketinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Saldırganın, 3 iş arkadaşını vurması üzerine panikleyen çalışanlar binadan dışarı çıktı.

Ekipler, olayı soruşturmak için bölgeye intikal ettikten birkaç saat sonra saldırganın cansız bedenini buldu.

İntihar ettiği anlaşılan saldırganın, 21 yaşındaki Jose Hernandez Galo olduğu tespit edildi.

Yetkililer, olayın rastgele bir saldırı olmadığını ancak saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.


