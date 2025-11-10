İtalya’dan Saraybosna’da bulunan savaş turistlerine yönelik soruşturma başlattı

İtalya'da Milano Savcılığı tarafından Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasındaki savaşta kuşatma altındaki Saraybosna'ya gelerek "eğlence" amacıyla keskin nişancı tüfeğiyle insan vurmak için Sırp güçlerine yüklü miktarlarda para ödeyen sözde "savaş turisti" olarak adlandırılan İtalyan vatandaşlarının bulunması için soruşturma başlattı.

İtalya ve Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre, soruşturmaya konu olan kişiler, savaş sırasında Saraybosna'ya gelip Sırp güçlerine ödeme yaptıktan sonra kuşatma altındaki şehirde sivillere ateş ediyordu. İtalyan Savcı Alessandro Gobbis tarafından açılan soruşturma, halihazırda kimliği tespit edilemeyen kişiler aleyhinde yürütülüyor ve gazeteci ve yazar Ezio Gavazzeni tarafından, iki avukat ve eski yargıç Guido Salvini'nin desteğiyle yapılan suç duyurusuna dayanıyor.



"EN PAHALILARI ÇOCUKLARDI"

İtalya'nın kuzeyinde toplanan tanık ifadelerine göre "keskin nişancılar", Trieste'de toplanıyor ve oradan Sırp güçlerinin kuşatma altında tuttuğu Saraybosna'ya gidiyorlardı. Burada "savaşa giriş bileti" ödedikten sonra sivillere ateş edebiliyordu.

Gavazzeni tarafından yapılan suç duyurusunda, "En pahalıları çocuklardı. Ardından erkekler, sonra kadınlar geliyordu. Yaşlılar ise ücretsiz vurulabiliyordu" ifadeleri yer aldı. Belgeler arasında ayrıca Saraybosna'nın eski Belediye Başkanı Benjamina Karic'in hazırladığı ve kuşatma sırasında insanlık dışı eylemlere karışmış yabancılar hakkında bilgi sunan bir rapor da bulunuyor.



DEHŞETİ "SARAJEVO SAFARİ" ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Batılı zenginlerin Bosna Savaşı sırasındaki dehşet verici "eğlencesi", 2022 tarihli "Sarajevo Safari" isimli belgesel filmine konu olmuştu. Belgeselde isimleri verilmeyen şahitler, "canlı hedefler üzerinde silah denemek üzere" Saraybosna'ya gelen sözde "savaş turistleri" hakkında bilgi vermişti.

Soruşturmada yer alan bilgilere göre, Saraybosna'daki "insan avına" katılan yabancılar arasında İtalyanların yanı sıra ABD'liler, Kanadalılar ve Ruslar da yer alıyordu. Bunlar, sivil hedeflere ateş ederek "adrenalin deneyimi" satın alabilecek kadar zengin kişilerden oluşuyordu.

İtalyan basını ayrıca, Bosna Hersek istihbaratının o dönemde bu operasyonların tamamının arkasında Sırp istihbaratının olduğundan şüphelendiğini, lojistiğin Aviogenex adlı eski havayolu şirketi tarafından sağlandığını ve sözde "savaş turizminin" organizasyonunda sonradan Lahey'de savaş suçları nedeniyle mahkum olan Jovica Stanisic'in kilit rol oynadığı iddialarını aktardı.



SARAYBOSNA'DA BİN 601'İ ÇOCUK TOPLAM 11 BİN 541 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Saraybosna'da 5 Nisan 1992'de başlayan ve modern savaş tarihinin en uzun kuşatması kabul edilen Saraybosna kuşatması sırasında bin 601'i çocuk toplam 11 bin 541 kişi ölmüştü. Kuşatma sırasında en az 53 çocuk keskin nişancı ateşiyle öldürülmüş, çocukların en sık hedef alındığı yerler ise oyun parkları olmuştu.