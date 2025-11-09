Hamas 2014’te esir alınan Hadar Goldin’in cesedini teslim etti

09 Kasım 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.11.2025 14:01 Güncelleme: 09.11.2025 16:40
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, 2014'te esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'e ait olduğu bildirilen ceset kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutu Gazze Şeridi'nden aldığı belirtildi.

Kızılhaç heyetinin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından teslim aldığı, İsrailli esir asker Hadar Goldin'e ait olduğu belirtilen tabutu, İsrail işgal güçlerine ulaştırması bekleniyor.

İsrail işgal güçleri, cesedi teslim aldıktan sonra kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürecek.

2014'te İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından esir alınan siyonist Hadar Goldin (REUTERS)2014'te İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından esir alınan siyonist Hadar Goldin (REUTERS)

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından gün içinde yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir asker Hadar Goldin'in cesedinin Refah kentindeki Yebna Mülteci Kampında olduğu tespit edilmişti.

Hadar Goldin, 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alınmıştı.

Goldin, Gazze'ye yönelik saldırılar esnasında esir alınmıştı (İzzeddin el-Kassam Tugayları)Goldin, Gazze'ye yönelik saldırılar esnasında esir alınmıştı (İzzeddin el-Kassam Tugayları)

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, esir Goldin'in cesedinin teslim edilmesi halinde hükümet yetkililerine, İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişine izin verilmesini önerdiğini aktarmıştı.

Ancak söz konusu öneriye Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirilmişti.

Goldin'in cesedinin bulunmasıyla Refah'ta mahsur kalan Hamas mensuplarının güvenli bölgelere geçişine izni verilip verilmeyeceği henüz netleşmedi.

