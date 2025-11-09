Hamas 2014’te esir alınan Hadar Goldin’in cesedini teslim etti

2014'te İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından esir alınan siyonist Hadar Goldin (REUTERS)

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından gün içinde yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir asker Hadar Goldin'in cesedinin Refah kentindeki Yebna Mülteci Kampında olduğu tespit edilmişti.



Hadar Goldin, 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alınmıştı.