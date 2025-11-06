Siyonist işgalciler 5 Filistinliyi serbest bıraktı

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 2 yıl süren saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerden 5'inin daha serbest kaldığı belirtildi.



Serbest kalan 5 Filistinlinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştıkları aktarıldı.



Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve esir takası mutabakatıyla 13 Ekim'de 1700 Gazzeli serbest kalmıştı.



İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı Filistinlilerin vücutlarında işkence ve açlık izleri görülmüştü.



GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI



ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.



Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.



İsrail işgal güçlerinin anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

