İngiltere’de güvenlik skandalı: Mahkumlar yanlışlıkla salıverildi

İngiltere'deki Wandsworth Cezaevi'nden yanlışlıkla salıverilen 3 mahkumdan Brahim Kaddour-Cherif ve Smith'i bulmaya yönelik çalışmalar yapıldı.



Cezaevi önünde gazetecilerin yayın yaptığı sırada bölgeye gelen Smith, önce kameralara el salladı, ardından cezaevi önünde bir süre vakit geçirdi. Bu sırada hiçbir polis gelip Smith'i almadı.



Dolandırıcılık suçundan hakkında yaklaşık 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sisteme "ertelenmiş cezası var" şeklinde yanlış bilgi girildiği için hapse girdiği 3 Kasım'da tekrar salıverilen Smith, gülerek ve el sallayarak teslim oldu.



Aynı hata nedeniyle cinsel saldırı suçuyla 9 Eylül'de girdiği cezaevinden 29 Ekim'de salıverilen düzensiz göçmen Kaddour-Cherif'i arama çalışmaları ise devam ediyor.



Aynı zamanda, Kaddour-Cherif hakkında, 2019'da turist vizesiyle geldiği İngiltere'de vizesi bitmesine rağmen yasa dışı kaldığı için sınır dışı edilme işlemleri de sürüyor.



ADALET BAKANI LAMMY BİLGİ VERMEYİ REDDETMİŞTİ



Ülkede düzensiz göçmenlerin tutulduğu otellerin önünde göç karşıtı eylemlerin başlamasına sebep olan Etiyopyalı sığınmacı Hadush Kebatu da 24 Ekim'de yanlışlıkla salıverilmişti.



İki cinsel saldırı suçuyla tutulduğu Chelmsford Cezaevi'nden yanlışlıkla salıverilen Kebatu, iki gün sonra 65 kilometre uzaklıkta Londra'daki bir parkta bulunmuştu.



Kebatu ve görgü tanıkları, Etiyopyalı sığınmacının defalarca polise giderek yanlışlık yapıldığını söylemesine rağmen ilgilenilmediğini belirtmişti. Kebatu, tekrar yakalandıktan sonra 500 sterlin (yaklaşık 28 bin lira) verilerek Etiyopya'ya sınır dışı edilmişti.



Mahkumların yanlışlıkla salıverilmesi Parlamentoda dün yapılan haftalık Başbakana Sorular oturumunda da gündeme gelmişti.



Brezilya'ya giden Başbakan Keir Starmer yerine soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı David Lammy, muhalefetin Kebatu dışında başka yabancı mahkumların serbest bırakılıp bırakılmadığı yönündeki ısrarlı sorulara yanıt vermemişti.



Lammy, daha sonra yaptığı açıklamada, 1 değil 2 mahkumun daha yanlışlıkla salıverildiğini duyurmuş ve Başbakana Sorular oturumu sırasında detaylı bilgiye sahip olmadığı için sorulara yanıt vermediğini ifade etmişti.

