ABD’de havalimanlarında kapasite düşürüldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 01:02 Güncelleme: 06.11.2025 01:31
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hava trafik kontrolörleri üzerindeki "yüksek baskıyı" hafifletmek için 40 yoğun trafik noktasındaki havalimanı kapasitesinin %10 oranında azaltılacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, devam eden hükümet kapanması nedeniyle ABD genelindeki 40 havaalanında uçuşların cuma gününden itibaren yüzde 10 oranında azaltılacağını söyledi.

Duffy, Kentucky'nin Louisville kentinde düzenlediği basın toplantısında, "40 lokasyonumuzda kapasitede yüzde 10'luk bir azalma olacak" dedi.

"Bu, hangi havayolu şirketinin hangi lokasyondan daha fazla uçuş düzenlediğine bağlı değil. Bu, baskının nerede olduğu ve baskıyı nasıl hafifletebileceğimizle ilgili," dedi.

Duffy ile birlikte konuşan Federal Havacılık İdaresi (FAA) Yöneticisi Bryan Bedford, hava trafik kontrolörlerinin üzerindeki baskıyı azaltmak için planlanan kapasitede yüzde 10'luk bir azaltmanın uygun olacağına karar verdiklerini söyledi.

Duffy, "Personel sayısındaki artışları görmeye devam ettikçe, söz konusu pazarlarda ek önlemler alınacak" dedi.

