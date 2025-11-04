ABD’de hükümet krizi! ABD Ulaştırma Bakanı Duffy’den uyarı: Kaos yaşanacak

05 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 23:43 Güncelleme: 05.11.2025 00:06
ABD’de hükümetin haftalardır süren kapanması hava trafiğini vurdu. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin bir hafta daha kapalı kalması halinde "kitlesel bir kaos" yaşanacağı ve yeterli hava trafik kontrolörü olmaması nedeniyle hava sahasının bazı bölümlerini kapatmak zorunda kalabilecekleri konusunda uyardı. Sözcü Leavitt de sadece pazar günü ABD havalimanlarına gelen ve buradan kalkan 5 binden fazla uçuşun geciktiğini kaydetti.

ABD'de 1 Ekim'de başlayan hükümet kapanması 34. gününde havacılıkta ciddi krizlere yol açtı. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha Demokratları hedef aldı.

Hükümetin 35 gündür kapalı olmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, hükümetin açılmaması halinde ülkedeki milyonlarca düşük gelirlinin faydalandığı "Ek Beslenme Yardım Programına" (SNAP) devam etmeyeceklerini ifade etti. Trump, "SNAP yardımları... Ancak radikal sol Demokratlar hükümetin açılmasını sağladığında verilecek, ki bunu kolayca yapabilirler; daha önce değil." ifadesini kullandı.

Joe Biden yönetiminin SNAP programını genişlettiğini savunan Trump, söz konusu yardımların sadece ihtiyaç sahiplerine değil, isteyen herkese dağıtıldığını ileri sürdü. ABD'de SNAP yardımlarından yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor. ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, 4 Kasım'da Demokratların SNAP programlarına tam finansman sağlanmasını öngören bir tasarısını reddetmişti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, düzenlediği basın toplantısında, hava trafik kontrolörlerinin maaş almadan çalıştığını söyledi.

Hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle Demokratları suçlayan Duffy, kapanmanın bir hafta daha sürmesi halinde "kitlesel bir kaos" yaşanacağını söyledi.

Duffy, "Uçuşlarda büyük gecikmeler göreceksiniz. Kitlesel iptaller göreceksiniz ve hava sahasının belirli bölümlerini kapatmak zorunda kalabiliriz çünkü hava trafik kontrolörlerimiz olmadığı için bunu yönetemeyiz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın brifinginde, hükümetin kapalı kalmasının hava yolu ulaşımına etkilerini değerlendirdi.

Sadece pazar günü ABD havalimanlarına gelen ve buradan kalkan 5 binden fazla uçuşun geciktiğini aktaran Leavitt, hükümetin kapanmasından bu yana hava trafik kontrol tesislerinde, geçen yıla göre 4 kat daha fazla personel eksikliği bildirildiğini kaydetti.

Leavitt, "Demokratlar yüzünden 13 binden fazla hava trafik kontrolörü maaş almadan çalışmaya devam ediyor." dedi.

