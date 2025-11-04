ABD’de hükümet krizi! ABD Ulaştırma Bakanı Duffy’den uyarı: Kaos yaşanacak

(Fotoğraf: AA)

Hükümetin 35 gündür kapalı olmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, hükümetin açılmaması halinde ülkedeki milyonlarca düşük gelirlinin faydalandığı "Ek Beslenme Yardım Programına" (SNAP) devam etmeyeceklerini ifade etti. Trump, "SNAP yardımları... Ancak radikal sol Demokratlar hükümetin açılmasını sağladığında verilecek, ki bunu kolayca yapabilirler; daha önce değil." ifadesini kullandı.

Joe Biden yönetiminin SNAP programını genişlettiğini savunan Trump, söz konusu yardımların sadece ihtiyaç sahiplerine değil, isteyen herkese dağıtıldığını ileri sürdü. ABD'de SNAP yardımlarından yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor. ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, 4 Kasım'da Demokratların SNAP programlarına tam finansman sağlanmasını öngören bir tasarısını reddetmişti.

(Fotoğraf: AA)

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, düzenlediği basın toplantısında, hava trafik kontrolörlerinin maaş almadan çalıştığını söyledi.