Hollanda'da siyonist sanatçıya kapı dışarı! "İnsanları müzikle birleştirmek misyonuyla çelişiyor"

İsrail işgal güçlerinin baş kantoru Shai Abramson (X)



Concertgebouw'un bu konuda yazdan bu yana Vakıfla görüştüğü ve amacın Hanuka konserinin başka bir sanatçıyla yine de yapılması yönünde olduğuna işaret edilen açıklamada, Chanukah Concert Vakfının Abramson'un sahne almasında ısrar ettiği aktarıldı.

"İNSANLARI MÜZİKLE BİRLEŞTİRMEK MİSYONUYLA ÇELİŞİYOR"



Açıklamada, Concertgebouw Genel Müdür Simon Reinink'in "Bu kararı vermek son derece zordu. Sadece çok istisnai durumlarda sanatsal özgürlük ilkemizden istisna yapıyoruz. Büyük üzüntümüzle belirtmek isteriz ki şimdi böyle bir istisnai durum oluştu. İsrail ordusunun baş kantorunun planlanan konserde sahne alması, insanları müzikle birleştirmek misyonumuzla çelişiyor." değerlendirmesine yer verildi.



Chanukah Concert Vakfı'nca yapılan açıklamada, Concertgebouw'un kararının dinsel özgürlüğü kısıtladığını ve Yahudi topluluğunu izole ettiğini savunularak, sözleşmesinin feshedilmesine karşı yasal yollara başvurulacağı ve 14 Aralık'taki konserlerin Abramson ile gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.