İrlanda Başbakanı Martin soykırımcı İsrail’i kınadı

Martin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada terör devletinin, Gazze'nin Beyt Lahiya bölgesini bombalamasına tepki gösterdi.

Tarafları ateşkes anlaşmasına uymaya ve Gazze'ye insani yardım girişini sürdürmeye çağıran Martin, "46'sı çocuk olmak üzere 100'den fazla ölüme sebep olan Gazze'deki saldırıları şiddetle kınıyorum." açıklamasını yaptı.

Martin, çocukların da aralarında bulunduğu sivil can kayıplarının şok edici boyutta olduğuna işaret ederek, "Uluslararası hukuka saygı duyulmalı. Tüm taraflar sözlerinin arkasında durmalı ve anlaşmanın diğer aşamalarının uygulanmasını sağlamalı." ifadelerini kullandı.