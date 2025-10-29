Lazkiye’de karakola el bombalı saldırı!

Olay, dün akşam saatlerinde Lazkiye Kaninis karakolu yakınında gerçekleşti. Motosikletle gelen iki kişi tarafından karakol yönüne el bombası atılması atıldı. Patlamanın ardından iç güvenlik birimleri bölgeye sevk edilerek, karakol çevresindeki yolları kapattı ve geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsıların kısa bir kovalamacanın ardından yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın, saldırının nedenleri ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü belirtildi.