Fed başkanlığı için 5 isim gündemde: Trump kararını yıl sonuna kadar verecek
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki başkanlığı için 5 adayın değerlendirildiğini bildirdi.
Bessent, gelecek yıl görevi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelebilecek muhtemel isimlere dair Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bu görev için 5 adayın değerlendirildiğini söyleyen Bessent, bu isimleri Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetimi şirketi Blackrock'ın üst yönetiminden Rick Rieder olarak sıraladı.
Bessent, Şükran Günü'nden kısa süre sonra aday listesini ABD Başkanı Donald Trump'a sunmayı planladığını kaydetti.
Öte yandan Trump da yeni Fed Başkanı'nın seçilmesine ilişkin kararın yıl sonuna kadar verileceğini ifade etti.
