Siyonistler katlettikleri İsrailli esirleri arıyor!

KAN, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, aramaların bu ay başında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail birliklerinin Gazze'de çekildiği "sarı çizgi" olarak adlandırılan, fiziksel olmayan sınırın kontrolündeki bölgelerde gerçekleştiğini aktardı.

Sarı çizgi, kuzey Gazze'nin güneyinden başlayıp Rafah'ın çevresine kadar uzanıyor.

Güvenlik kaynağı, operasyonların burada ceset bulunma ihtimali üzerine yapılan "istihbarat tahminleri" temelinde yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak, "Pazar gününden itibaren ağır iş makinelerinin Gazze'ye girerek arama çalışmalarını hızlandırmasına izin verilecek," ifadelerini kullandı, ancak detay vermedi.

Hamas lideri Halil el-Hayya, yaptığı bir röportajda, grubun Pazar günü Gazze Şeridi'ndeki daha fazla bölgeye girerek İsrailli rehinelerin kalıntılarını aramaya devam edeceğini söyledi.

12 SİYONİSTİN KALINTILARI ARANIYOR

13 Ekim'den bu yana Hamas, 20 canlı İsrailli rehineyi serbest bıraktı ve diğer 16 kişinin cenazelerini geri teslim etti. Böylece, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hâlâ 12 kişinin kalıntıları aranıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in saldırıları Ekim 2023'ten bu yana 68.000'den fazla kişinin ölümüne, 170.000'den fazla kişinin ise yaralanmasına yol açtı.