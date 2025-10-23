İzlanda’da şaşırtan keşif! Buzlar ülkesinde o hayvan görüldü

İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü'nden entomolog Matthias Alfredsson'a göre, başkent Reykjavik'in yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde üç adet Culiseta annulata sivrisineği, iki dişi ve bir erkek olarak gözlemlendi.

Alfredsson, "Hepsi, kelebekleri çekmek amacıyla kullanılan şarap iplerinden toplandı" diyerek, şeker eklenmiş ısıtılmış şarap çözeltisine batırılmış ip veya kumaş şeritlerinin dışarıya asılarak tatlı seven böcekleri cezbetme yöntemini anlattı.

Antarktika ile birlikte İzlanda, uzun süre dünya üzerindeki az sayıda sivrisineksiz yerden biri olmuştu. Alfredsson, "Bu, İzlanda'nın doğal ortamında sivrisinek varlığının ilk kaydı. Yıllar önce Keflavik Havalimanı'nda bir Aedes nigripes (arktik sivrisinek türü) örneği alınmıştı, fakat ne yazık ki o örnek kayboldu" dedi.

"GEMİLER VEYA KONTEYNERLER YOLUYLA..."

Sivrisineklerin varlığı, "muhtemelen gemiler veya konteynerler yoluyla ülkeye yakın zamanda giriş yapıldığını gösterebilir" yorumunu yapan Alfredsson, yayılmalarının izlenmesi için bahar aylarında ek gözlemler yapılması gerektiğini belirtti.

İklim değişikliğinin getirdiği artan sıcaklıklar, uzun yazlar ve ılıman kışlar, sivrisineklerin yaşaması için daha elverişli ortamlar yaratıyor. Ancak Alfredsson, keşfin sebebinin sadece ısınan iklimle açıklanamayacağını ifade etti.

Araştırmacıya göre bu tür sivrisinekler, "soğuk iklimlere iyi uyum sağlamış" ve "sıfırın altına düşen uzun, sert kışlara dayanabiliyor." Ayrıca, "çeşitli üreme alanlarına sahip olmaları, İzlanda'nın zorlu ortamında hayatta kalma yeteneklerini daha da güçlendiriyor."