23 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Brüksel'de AB liderler zirvesi! Doğu kanadına dron duvarı

Brüksel'de AB liderler zirvesi! Doğu kanadına dron duvarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.10.2025 12:52 Güncelleme: 23.10.2025 12:53
ABONE OL
Brüksel’de AB liderler zirvesi! Doğu kanadına dron duvarı

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinin devlet veya hükümet başkanları, Ukrayna'ya destek, savunma alanında kabiliyetlerin geliştirilmesi ve Gazze'de oynanabilecek rolü ele almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlığını yürüteceği AB Liderler Zirvesi başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı zirvede, ana gündem maddelerinden biri AB'nin Ukrayna'ya desteğini nasıl sürdürebileceği olacak.

Zirvede, liderlerin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya sağlanacak "tazminat kredisi" planını değerlendirmesi bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Brüksel'de AB liderler zirvesinde (REUTERS)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Brüksel'de AB liderler zirvesinde (REUTERS)

DOĞU KANADINA DRON DUVARI

Diğer taraftan, savunma alanında liderlerin "Avrupa Savunma Hazırlık Hedefi 2030" kapsamında atılacak adımları ele almaları bekleniyor. Bu çerçevede doğu kanadının "dron duvarıyla" güvence altına alınması önemli konular arasında yer alıyor.

Zirvenin ana gündeminde yer almasa da Gazze'deki gelişmelerin de ele alınması, AB'nin ne tür bir rol oynayabileceğinin de liderlerin görüşeceği konular arasında olacağı düşünülüyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı ursula Von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Brüksel'de AB liderler zirvesinde (REUTERS)Avrupa Parlamentosu Başkanı ursula Von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Brüksel'de AB liderler zirvesinde (REUTERS)

İSRAİL'E YAPTIRIM KARARI ONAYLANACAK MI?

AB Komisyonunun İsrail'e karşı 10 Eylül'de önerdiği yaptırım paketinin Gazze'de "ateşkesin" ardından onaylanmama ihtimali ise eleştirilere yol açıyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı ursula Von der Leyen ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez (REUTERS)Avrupa Parlamentosu Başkanı ursula Von der Leyen ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez (REUTERS)

Liderlerin aynı zamanda AB'nin rekabet gücünü de ele alması bekleniyor. Bu kapsamda, bürokratik işlemleri sadeleştirme, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırma konularına odaklanması öngörülüyor.

Hızla artan konut fiyatları ve blokun 2040 iklim hedefi de liderlerin görüşeceği konular arasında yer alıyor.

Avrupa Birliği’nden Rusya’ya yeni teklif!Avrupa Birliği’nden Rusya’ya yeni teklif! AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN RUSYA'YA YENİ TEKLİF!
Eski Fransız Lider Sarkozy hapse giriyor!Eski Fransız Lider Sarkozy hapse giriyor! ESKİ FRANSIZ LİDER SARKOZY HAPSE GİRİYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Brüksel’de AB liderler zirvesi! Doğu kanadına dron duvarı Brüksel’de AB liderler zirvesi! Doğu kanadına dron duvarı Brüksel’de AB liderler zirvesi! Doğu kanadına dron duvarı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör