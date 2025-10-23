Brüksel’de AB liderler zirvesi! Doğu kanadına dron duvarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Brüksel'de AB liderler zirvesinde (REUTERS)

DOĞU KANADINA DRON DUVARI



Diğer taraftan, savunma alanında liderlerin "Avrupa Savunma Hazırlık Hedefi 2030" kapsamında atılacak adımları ele almaları bekleniyor. Bu çerçevede doğu kanadının "dron duvarıyla" güvence altına alınması önemli konular arasında yer alıyor.



Zirvenin ana gündeminde yer almasa da Gazze'deki gelişmelerin de ele alınması, AB'nin ne tür bir rol oynayabileceğinin de liderlerin görüşeceği konular arasında olacağı düşünülüyor.