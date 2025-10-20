Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yarın cezaevine girecek
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada suç örgütü kurma suçundan 5 yıl hapis cezası almasının ardından yarın cezaevine girecek.
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin geçtiğimiz haftalarda 2007 seçim kampanyası sırasında dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den milyonlarca euro yasadışı fon aldığı iddiasıyla yargılandığı davada suç örgütü kurma suçundan verilen 5 yıllık hapis cezası yarın başlayacak. Hakkında verilen cezanın temyiz süreci devam etmesine rağmen infazın ertelenmeden uygulanması kararlaştırılan Sarkozy'nin yarın hapis cezasının infazı kapsamında başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne teslim olması bekleniyor.
AVUKATLAR ŞARTLI TAHLİYE BAŞVURUSU YAPACAK
Fransa tarihinde ilk kez bir eski cumhurbaşkanı temyiz süreci devam ederken cezaevine girmiş olacak. Sarkozy'nin avukatları kararı eleştirirken, Sarkozy ise "mücadeleyi sürdüreceğini" açıkladı. Sarkozy'nin avukatları, infazın başlamasıyla birlikte şartlı tahliye başvurusu yapacak. Başvurunun yaklaşık iki ay içinde sonuçlanması bekleniyor. Talebin reddedilmesi halinde Sarkozy'nin temyiz süreci tamamlanıncaya kadar cezaevinde kalabileceği ifade edildi.
SARKOZY'NİN TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALACAK
Sarkozy'nin cezaevinde güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücrede tutulacağı ve diğer mahkumlarla temas kurmaması için günlük havalandırmaya yalnız çıkarılacağı ifade edildi. Haftada üç kez yakınlarıyla görüşme hakkına sahip olacak olan Sarkozy'nin yalnızca sabit hat üzerinden önceden kayıtlı numaralarla telefon görüşmesi yapabileceği, hücresinde kitap bulundurabileceği ve cezaevi kuralları çerçevesinde kütüphane ve spor alanına sınırlı erişim sağlayabileceği belirtildi.
FRANSIZ YARGI MAKAMLARI 2018 YILINDA RESMİ BİR SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
Fransız basını, 2013 yılında yayınlanan bir belgede Kaddafi'nin Sarkozy'nin seçim kampanyasına gizlice yaklaşık 50 milyon euro aktardığını öne sürmüştü. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ise söz konusu suçlamaları tamamen reddetmiş ve bunların siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu. Fransız yargı makamları, 2018 yılında resmi bir soruşturma başlatmış ve Sarkozy hakkında yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütüyle iş birliği gibi suçlamalar yöneltmişti. Dava kapsamında Sarkozy döneminin İçişleri Bakanı Claude Gueant, 500 bin euro aldığı gerekçesiyle pasif yolsuzluk, sahtecilik ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis ve 250 bin euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bakan Brice Hortefeux, suç örgütü kurma suçundan 2 yıl hapis ve 50 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Hortefeux'a ayrıca 5 yıl kamu görevi yasağı ve siyasi/medeni haklardan mahrumiyet cezası da verilmişti. Fransız-Lübnanlı iş adamı Alexandre Djouhri, aktif yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eski kabine direktörü Bechir Saleh, 5 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezası almıştı. Suudi iş adamı Khaled Bugshan, 3 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. Fransız-Cibutili bankacı Wahib Nacer ise 4 yıl hapis ve 2 milyon euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bütçe Bakanı Eric Woerth, tüm suçlamalardan beraat etmişti.
Davanın en önemli tanıklarından biri olan Lübnan asıllı Fransız iş adamı Ziad Takieddine, kararın açıklanmasından 2 gün önce Lübnan'da gözaltında tutulurken hayatını kaybetmiş, mahkeme Takieddine hakkındaki yargılamanın ölüm nedeniyle düştüğünü duyurmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adli Tıp Kurumu 85 memur alacak! ATK personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? KPSS puan şartı ve branş detayları...
- EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak?
- Altında rekor sonrası uyarı çanları: “Aşağı sinyal” verildi! Gramda düşüş mü sürer, yükseliş mi başlar? 6000 dolar öncesi...
- Yorgunluk, Kaygı, Uykusuzluk… İş yorgunluğunu 3 basit adımda üstünden at
- KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı? GSB son dakika: 2026 KYK burs ve kredi sonuç ekranı açıldı mı?
- 5 formüllü zam belirlendi: Asgari ücretliye yeni maaş hesaplandı! Net+brüt tablosuyla en az 28.403 TL
- Yağmur, sis, kar hepsi geliyor! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: 6 il için sarı kod, sıcaklıklar düşüşte!
- ALES geç başvuru tarihi 2025-2026 | ALES/3 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
- Green Card başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Green Card sürecinde nelere dikkat edilmeli?
- Fenerbahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Louvre Müzesi'nden ne çalındı, değeri ne kadar? Louvre Müzesi kapatıldı mı, son durum nedir?
- IMEI Kayıt Ücreti 2026’da artacak: Yeni ücret ne kadar olacak? IMEI numarası nedir, nerede yazar ve ne işe yarar?