Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yarın cezaevine girecek

Fotoğraf (AA)



AVUKATLAR ŞARTLI TAHLİYE BAŞVURUSU YAPACAK

Fransa tarihinde ilk kez bir eski cumhurbaşkanı temyiz süreci devam ederken cezaevine girmiş olacak. Sarkozy'nin avukatları kararı eleştirirken, Sarkozy ise "mücadeleyi sürdüreceğini" açıkladı. Sarkozy'nin avukatları, infazın başlamasıyla birlikte şartlı tahliye başvurusu yapacak. Başvurunun yaklaşık iki ay içinde sonuçlanması bekleniyor. Talebin reddedilmesi halinde Sarkozy'nin temyiz süreci tamamlanıncaya kadar cezaevinde kalabileceği ifade edildi.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine girecek (AA)



SARKOZY'NİN TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALACAK

Sarkozy'nin cezaevinde güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücrede tutulacağı ve diğer mahkumlarla temas kurmaması için günlük havalandırmaya yalnız çıkarılacağı ifade edildi. Haftada üç kez yakınlarıyla görüşme hakkına sahip olacak olan Sarkozy'nin yalnızca sabit hat üzerinden önceden kayıtlı numaralarla telefon görüşmesi yapabileceği, hücresinde kitap bulundurabileceği ve cezaevi kuralları çerçevesinde kütüphane ve spor alanına sınırlı erişim sağlayabileceği belirtildi.