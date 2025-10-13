13 Ekim 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.10.2025 03:54
Nijerya’da ordu ve terör örgütü arasında çatışma: 15 terörist öldürüldü

Nijerya'nın askeri ordusu tarafından terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyon başlatıldı. Bir süredir devam eden operasyon kapsamında 15 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Nijerya'da ordu ile terör örgütü Boko Haram üyeleri arasında çıkan çatışma sonucu 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonu komutanlarından Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Kaga bölgesinde ordu ile Boko Haram üyeleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

Sani, çatışmada 15 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin ise yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Çatışmada 4 askerin de yaşamını yitirdiğini aktaran Sani, teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

