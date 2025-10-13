Gazze zirvesine o diyalog damga vurdu! Başkan Erdoğan’dan Meloni’ye sigara göndermesi

Başkan Erdoğan, Fransa Cuımhurbaşkanı Emmauel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve birçok liderin yanı sıra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir araya geldi.

Gazze ateşkesinin yanı sıra ikili ve bölgesel ilişkileri de ele alan ikilinin sıcak diyaloğu ekranlara yansıdı.

Diyalogta Meloni, "Uçaktan inerken gördüm sizi, havalimanına beraber intikal ettik.Her şey yolunda değil mi?" diyor.

Başkan Erdoğan, Meloni'ye "İyi gördüm sizi." ifadelerini kullanırken Meloni teşekkür ediyor.

Ardından Başkan Erdoğan'ın "Ama sigarayı bıraktırmam lazım." dediği duyuluyor.

Ardından Meloni, gülümsüyor ve "Biliyorum, biliyorum." diyor.