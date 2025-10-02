Beşar Esad zehirlendi iddiası! Suriye tarafından açıklama geldi
Suriye’deki devrimin ardından Rusya’ya sığınan devrik lider Beşar Esad’ın zehirlendiği ileri sürüldü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin iddiasına göre Esad, pazartesi sabahı Moskova yakınlarında bulunan bir hastaneden taburcu edildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) devrik diktatör Beşşar Esad'ın pazartesi sabahı Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir hastaneden ayrıldığını ve sağlık durumunun şu anda stabil olduğunu açıkladı.
GÖRÜŞME İÇİN İKİ KİŞİYE İZİN
Esad'ın hastanede kaldığı süre boyunca yalnızca kardeşi Mahir Esad ve eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ile görüşmesine izin verildiği belirtildi.
Haberde Esad'ın zehirlendiği ve bunun arkasında Rus hükümetini zor durumda bırakmak isteyen bir grubun olduğu iddia edildi.
BU İLK ZEHİRLENME İDDİASI DEĞİL
Rusya'nın eski bir üst düzey casusu tarafından yönetilen General SVR adlı Telegram kanalı geçtiğimiz ocak ayında da Beşar Esad'a suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etmişti.
