Suriye'den Esad hakkında tutuklama emri! Gerekçe: Kasten öldürme işkence ve özgürlükten yoksun bırakma
Suriye'nin Beşar Esad hakkında 2011'de Dera'da yaşanan olaylarla ilişkili olarak tutuklama kararı çıkardığı açıklandı. Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali'nin açıklamasına göre Esad'a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunuyor.
Suriye'de Eski Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.
Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali'nin açıklamasına göre Esad'a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunuyor.
Hakim El-Ali, ''23 Kasım 2011'de Dera'da hayatını kaybedenlerin yakınlarının açtığı dava üzerine tutuklama kararı çıkardık. Dava, Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilecek ve dış boyutta da takibi mümkün kılınabilecek nitelikte. Karar, sistematik ihlallerden sorumlu olanların yargılanmasına zemin hazırlıyor. Yasal süreç rejimin işlediği suçların tüm faillerine ulaşıncaya kadar devam edecek" dedi.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Fransız mahkemeleri de 2012 yılında Humus ilinde bir basın merkezini bombalayarak iki gazetecinin ölümüne yol açan bir saldırıyla ilişkin, Eski Devlet Başkanı Esad da dahil olmak üzere Suriye rejiminin eski üst düzey yetkilileri hakkında 7 tutuklama emri çıkarmıştı.
Dera'da 2011 yılında başlayan olaylar, Suriye'deki halk hareketlerinin fitilini ateşlemişti. Öğrencilerin duvarlara rejim karşıtı yazılar yazması üzerine güvenlik güçleri gençleri gözaltına almış ve işkenceye maruz bırakmıştı. Bu durum halkın büyük tepkisini çekmiş, kitlesel protestolara yol açmıştı. Gösterilerin şiddetle bastırılması ise yüzlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olmuş, kısa süre içinde protestolar ülke geneline yayılmıştı. Başlangıçta reform talebiyle sokağa çıkan halkın tepkisi, kısa sürede rejimin devrilmesi talebine dönüşmüştü. Dera'daki söz konusu gelişmeler, yıllarca devam ederek Suriye'deki iç savaşın ve insani krizin başlangıcı olarak tarihe geçmişti.
