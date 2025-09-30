Pentagon’da üst düzey toplantı! Trump: Hamas anlaşmaya uymak zorunda

ABD Savunma Bakanı Pentagon tarafından düzenlenen üst düzey toplantıda konuşurken (AFP)

TRUMP VE HEGSETH'TEN SÜRPRİZ ÇAĞRI

Başkan Donald Trump ile Hegseth, dünyanın dört bir yanından askeri liderleri ABD'nin Virginia eyaletinde buluşmaya çağırdı. Toplantının nedeni kamuoyuna ancak salı sabahı açıklandı. Uzmanlara göre böylesine geniş katılımlı bir toplantının aceleyle yapılması ve gizlilik içinde düzenlenmesi "olağan dışı" olarak nitelendiriliyor.

Trump, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze planına da değindi:

"Hamas ya bu işi yapacak ya da yapmayacak. Yapmazsa çok üzücü bir son olacak."

Başkan, pazarlık payının çok az olduğunu ve Katar ile Mısır'ın Hamas'a sunduğu 20 maddelik planın şu an incelendiğini söyledi.

HEGSETH: "ARTIK YUMURTA KABUKLARI ÜZERİNDE YÜRÜMEK YOK"

Bakan Hegseth, Pentagon'un denetim mekanizmasının önceki yönetimlerde siyasallaştığını belirterek yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Şikayet sisteminde "gereksiz ve anonim" başvuruların önüne geçileceğini, orduda "toksi̇k liderlik" ve "zorbalık" tanımlarının yeniden gözden geçirileceğini, askerlerin fiziksel yeterlilik ve görünüm standartlarının yeniden sertleştirileceğini duyurdu.