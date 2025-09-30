Pentagon'da üst düzey toplantı! Trump: Hamas anlaşmaya uymak zorunda
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, bugün yüzlerce üst düzey ABD askeri subayına hitaben yaptığı konuşmada, orduda yaşanan “on yıllara dayanan çürümenin” sona erdirileceğini ve bunun sorumlusunun “akılsız ve pervasız politikacılar” olduğunu söyledi. Hegseth'in ardından Trump, üst düzey generallere hitap ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un üst düzey toplantısında generallere hitap etti.
Trump, Hamas'ın bu anlaşmaya uymak zorunda olduğunu söyledi ve bu süre zarfında bir anlaşmaya varılamaması halinde İsrail'in gerekli adımları atacağını belirtti.
Trump, ABD'li generallere yönelik konuşmasında 9 ayda 7 savaş durdurduğunu savundu ve "En önemlisini dün bitirmiş olabilirim" sözleriyle Gazze'deki savaşı sona erdirmiş olabileceğine işaret etti.
Bütün Arap ülkelerinin Gazze planına "tamam" dediğini ifade eden Trump, "3 bin yıldır savaşıyoruz diyorlar. Hamas'ın hemfikir olması lazım. Onlar için biraz zor ama durum bu. Tüm Müslüman ülkeler, Arap ülkeler anlaşmaya varabildi. Savaş garip bir şey. Ne olacağını hiçbir zaman bilemiyorsunuz." dedi.
Hamas'ın 3-4 günü olduğunu söyleyen Trump, Nobel ödülü alması gerektiğini savundu. Trump, "Başkasına verirlerse hakaret olur." dedi.
ABD ordusuna ilişkin ise bundan sonra liyakatin öncelikli olacağının altını çizdi.
HEGSETH: AŞIRI HASSA LİDERLİK DÖNEMİ ARTIK SONA ERDİ
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, salı günü yüzlerce üst düzey askeri yetkiliyi olağanüstü bir toplantıya çağırarak orduda yeni kurallar açıkladı. Hegseth, "politik doğruculuk" ve "aşırı hassasiyet" dönemi bitti diyerek orduda köklü değişikliklere gidileceğini duyurdu.
Bakan, askerler için "cinsiyetsiz ya da erkek seviyesinde" fiziksel yeterlilik standartları getirileceğini söyledi. Bu değişikliğin bazı kadınların muharip görevlerden elenmesine yol açabileceğini kabul etti. Ayrıca, "woke kültürün" ve çeşitlilik uygulamalarının tamamen kaldırılacağını belirtti:
"Kimsenin duyguları incinmesin diye yürütülen aşırı hassas liderlik dönemi artık her seviyede sona erdi."
Disiplin kurallarını gevşeteceğini ve zorbalığa karşı korumaları zayıflatacağını da duyurdu.
TRUMP VE HEGSETH'TEN SÜRPRİZ ÇAĞRI
Başkan Donald Trump ile Hegseth, dünyanın dört bir yanından askeri liderleri ABD'nin Virginia eyaletinde buluşmaya çağırdı. Toplantının nedeni kamuoyuna ancak salı sabahı açıklandı. Uzmanlara göre böylesine geniş katılımlı bir toplantının aceleyle yapılması ve gizlilik içinde düzenlenmesi "olağan dışı" olarak nitelendiriliyor.
Trump, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze planına da değindi:
"Hamas ya bu işi yapacak ya da yapmayacak. Yapmazsa çok üzücü bir son olacak."
Başkan, pazarlık payının çok az olduğunu ve Katar ile Mısır'ın Hamas'a sunduğu 20 maddelik planın şu an incelendiğini söyledi.
HEGSETH: "ARTIK YUMURTA KABUKLARI ÜZERİNDE YÜRÜMEK YOK"
Bakan Hegseth, Pentagon'un denetim mekanizmasının önceki yönetimlerde siyasallaştığını belirterek yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı.
Şikayet sisteminde "gereksiz ve anonim" başvuruların önüne geçileceğini, orduda "toksi̇k liderlik" ve "zorbalık" tanımlarının yeniden gözden geçirileceğini, askerlerin fiziksel yeterlilik ve görünüm standartlarının yeniden sertleştirileceğini duyurdu.
"Dürüst olmak gerekirse savaş birliklerine bakıp şişman askerler görmekten yoruldum."
Hegseth ayrıca, sakal, uzun saç ve bireysel dış görünüm ifadelerine tamamen yasak getirileceğini vurguladı:
"Nordik paganlarla dolu bir orduya ihtiyacımız yok."
"SAVUNMA BAKANLIĞI DÖNEMİ BİTTİ, SAVAŞ BAKANLIĞI BAŞLIYOR"
Hegseth, konuşmasında ABD ordusunun bundan böyle "savaşa hazırlanmak için" yeniden yapılandırılacağını söyledi. Ordunun resmi adının da "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini önerdi.
Hegseth, "Düşmanlarımız bizi sınamaya kalkarsa, Savaş Bakanlığı'nın şiddeti, hassasiyeti ve öfkesiyle ezilecekler." dedi.
Orduya "savaşçı ruhu"nu yeniden kazandıracaklarını söyleyen Hegseth, "çevre politikaları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTQ+ uygulamaları" gibi konuların orduyu yıllarca yanlış yönlendirdiğini savundu.
Başkan Donald Trump'ın, Hegseth'in ardından konuşma yapması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KOSGEB İş Geliştirme Desteği 3. Dönem Başvuru Ekranı: 1,5 milyon TL destekten kimler faydalanabilir, şartları neler?
- Hayat kurtaran 5 dakika: Fazla uyumak kalbi nasıl etkiler? En basit yöntem…
- 30 Eylül Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var, GS maçı bugün mü? Hangi takım saat kaçta oynayacak?
- 30 Eylül Marmaray-metro seferleri uzatıldı mı? GS maç günü ek seferler var mı, hangi hatlar saat kaça kadar açık olacak?
- 1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog: Bu hafta ŞOK indirimlerinde neler var? 2 kg un 44.90 TL, 500 g çay 149 TL
- UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- TOKİ'den 48 ilde 509 konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı: Başvurular başladı mı, nasıl yapılacak? Hangi şehirlerde satış var?
- YKS ek tercih başvuru ekranı ne zaman kapanacak, ek tercih süreci ne zaman bitiyor?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ | Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI | YDS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- 200 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık taksitler kaç TL? Banka banka güncel kredi hesaplama…
- 2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?