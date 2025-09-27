Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'in 80. kuruluş yılında gerçekleşen zirvede Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamasında soykırımın sona ermesi için Orta Doğu ülkeleri ile ABD'nin ortak fikirde olduğunu belirterek "Onlarca yıl sonra, bir anlaşmaya varmak için daha önce hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var" ifadelerini kullandı. Donald Trump ayrıca ateşkes sürecine ilişkin Hamas ve İsrail'in bilgilendirdiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze'de olası bir ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, Gazze konusunda Orta Doğu ülkeleri ile çok ilham verici ve verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Yoğun müzakereler 4 gündür devam ediyor ve başarılı bir anlaşmaya varılana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.
"HERKES BU KARANLIK VE ÖLÜMÜ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR"
Bölgedeki tüm ülkelerin yapılan görüşmelere katıldığını aktaran Trump, "Hamas bu görüşmelerden haberdar ve İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu dahil tüm kademelerde bilgilendirildi" değerlendirmesinde bulundu. "Onlarca yıl sonra, bir anlaşmaya varmak için daha önce hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var" diyen Trump, "Herkes bu ölüm ve karanlık dönemini geride bırakma konusunda heyecanlı. Bu müzakerelerin bir parçası olmak bir onurdur. Rehineleri geri almalı ve kalıcı ve uzun süreli barışı sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.